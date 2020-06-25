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胸腔科醫護脫白袍成龍舟戰士　長輩「退而不休」來參賽

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
由台北榮民總醫院胸腔科醫護人員組成的「胸腔戰士」龍舟隊，第一輪預賽奪下該組第一名，回程時向司令台敬禮。記者趙宥寧／攝影
由台北榮民總醫院胸腔科醫護人員組成的「胸腔戰士」龍舟隊，第一輪預賽奪下該組第一名，回程時向司令台敬禮。記者趙宥寧／攝影

脫下白袍，由台北榮民總醫院胸腔科醫護人員組成的「胸腔戰士」龍舟隊，成軍5年，去年奪下龍舟賽公開女子組第5名，今年捲土重來，報名公開女子組及混合組；也有一群「退而不休」的長輩，從長跑同好轉為龍舟同好，連續4年報名龍舟競賽，得獎不是絕對，希望凝聚團隊向心力。

2020台北端午龍舟錦標賽今天在大佳河濱公園登場，一早8時不到，各路好手抵達現場暖身。「胸腔戰士」領隊曹嘉洛表示，5年前由榮總胸腔科主任組織龍舟隊，一路參賽至今，過程中隊員來來去去，也有呼吸治療師，或是親友團加入，但大家「划」出興趣，堅持練習、參賽到現在，平常都會去社子島龍舟碼頭練習，感謝台北市龍舟協會提供免費場地及器材。

醫護平常都很忙、休息時間短，疫情期間，胸腔科又是防疫第一線，工作量相當繁重。「胸腔女戰士」槳手洪姓護理師表示，為了維持練習狀態，團隊自掏腰包聘教練，常小夜班下班後，到家都快凌晨1點，睡不到4小時，清晨5點就爬起來去河濱練習，也有早班同事，會在8點上班前來河濱一起練，平均每周練1次，賽季前再增加練習頻率，大家很有向心力，為彼此而戰。

也有遠從台中北上參賽的隊伍，台中市輕艇委員會教練馬健銘表示，台北市競爭激烈，特別來與各路好手交鋒，團隊成員從高中到社會人士都有，大家都是輕艇好手，已連續參賽3年，去年因掉槳被取消資格，今年回鍋雪恥，昨晚提前北上住宿，今晚也會下榻北市，誓言要進攻總決賽。

往年都報名長青組的麗山藍鵲隊，舵手張博安表示，團隊成員是「長跑」同好，平均年齡50歲以上，大家都是「退而不休」，為了增強體魄、凝聚向心力，「跑步都是一個人，划龍舟就是一群人」，從陸上轉到河上，連續第4年參賽，他也笑稱，舵手負責掌控方向，去年不小心「歪了」，今年再次回鍋，頗有雪恥意味。

往年有公開組、社會組、青年組與長青組，約有200多隊，適逢疫情，今年縮小規模，僅保留大型龍舟公開組，共有80隊熱血好手報名，分別為男子組32隊、女子組8隊、混合組40隊，總獎金136萬元。

「胸腔戰士」龍舟隊上場前暖身。記者趙宥寧／攝影
「胸腔戰士」龍舟隊上場前暖身。記者趙宥寧／攝影

北市 疫情 大佳河濱公園

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