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暑假期間限定！新北博物館 推出買一送一

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
樹林藝文中心。圖／新北市文化局提供
樹林藝文中心。圖／新北市文化局提供

迎接暑假到來，新北市即日起推出「博物館1+1方案」，暑假期間憑新北市公立博物館票根即可免費參觀轄內其他公立博物館，文化局也推出七大方案協助藝文產業，並配合中央振興三倍券藝FUN券，吸引民眾參與，振興藝文經濟。

文化局指出，七大協助方案包括「協助申請紓困補助」、「提供安心展演空間」、「減免場租降低負擔」、「加速行政補助流程」、「主動提供場地資源」、「全面盤點展演空間」、「強化民眾藝文參與」、「提供安心展演空間」。

為了提升民眾參訪藝文場館，即日起也推出博物館1+1、演藝團隊支持計畫、街頭藝術活絡計畫及振興藝文活動等方案，民眾於今年暑假期間（7月15日至8月31日），憑新北公立博物館票根，即可免費參觀轄內其他公立博物館，另提供新北市民、全國學生、12歲以下及65歲以上民眾入館免費。

演藝團隊支持計畫則將廣邀表演團隊及表演藝術工作者，參與新北市年度大型活動，包括增加新北市兒童藝術節演出場次、辦理一系列藝術展演及傳統藝師匯演，8至12月每周末及國定假日，也將邀請街頭藝人或演藝團隊至新北市博物館及文化景點展演，增加團隊演出機會，預計下半年總計可增加600場次。

此外，文化局轄屬3大藝文中心下半年將提供148場展演場次，申請演出符合規定者，則提供場地租金減免，亦將尋求民間企業及基金會等資源，公私協力協助演藝團隊演出，並配合中央振興三倍券及藝FUN券，推出博物館限量福袋及「振興三倍愛劇場」抽獎活動，鼓勵民眾參觀博物館、進演藝廳欣賞，活絡藝文市場。

新北市藝文中心演藝廳。圖／新北市文化局提供
新北市藝文中心演藝廳。圖／新北市文化局提供

博物館 文化局 三倍券 藝FUN券

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