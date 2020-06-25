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端午連假首日6大地雷路段！ 國道一早南下路段多處紫爆

女王陪喝咖啡 北觀處推出「女王弄夕陽」享受另類風情

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
北觀處推出「女王弄夕陽」活動，讓遊客享受另類風情。圖／張隆提供
北觀處推出「女王弄夕陽」活動，讓遊客享受另類風情。圖／張隆提供

新北市野柳地質公園是國內外知名的國際旅遊景點，尤其女王頭最吸引遊客的目光，每年造訪的國內外遊客多達300萬人。因受到疫情影響遊客人數大減，隨著疫情趨緩已慢慢回溫，為了讓為了讓遊客體驗不一樣的風情，北觀處推出「女王弄夕陽」活動，讓遊客享受女王陪喝咖啡、看夕陽的幸福體驗，即日起開始報名。

北觀處副處長金玉珍表示，今年因受疫情影響，民眾的生活與旅遊型態有所改變，觀光局北觀處及野柳地質公園規畫7、8月每周六、日由專業的導覽解說帶遊客了解野柳獨特性的地景與地貌，親近自然之餘還多了一份知性的氣息，隨後倘佯在山海、地貌、陽光、夕陽、海風中喝一杯香醇咖啡，享受和以前完全不同的遊園方式。

新空間國際股份有限公司副總湯錦惠說，希望讓遊客了解為什麼這裡叫野柳？野柳有哪些寶藏？野柳地質公園的奇岩怪石是如何形成的呢？岩石風化與侵蝕後又會變成什麼模樣？由專業的導覽人員帶我們漫遊這個鬼斧神工的世界。

活動即日起開放報名，女王輕鬆價每人333元，（含門票、導覽、香醇美式咖啡、野柳透明玻璃杯、小點心、礦泉水）採預約報名，每梯次限額25名，活動時間為7、8月份的每周六、日，相關活動詳情請洽野柳地質公園（02）24922016或野柳地質公園全球資訊網www.ylgeopark.org.tw

北觀處還推薦，周邊野柳海洋世界有可愛的海豚跳水表演，並可到維納斯海岸飽覽沿岸美景，餐飲部分可至野柳周邊餐廳及龜吼漁村市集大啖新鮮海產，或到萬里知名蛋糕店喝下午茶，都是不錯的選擇。

北觀處推出「女王弄夕陽」活動，讓遊客享受另類風情。圖／北觀處提供
北觀處推出「女王弄夕陽」活動，讓遊客享受另類風情。圖／北觀處提供

野柳 女王頭

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