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中市環保局副局長晚間帶隊稽查 若中火重啟2號機就開罰

關渡平原納管大限將至 民怨沸騰揚言罷免柯文哲

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北市唯一大面積農業區的關渡平原，現存不少違規使用業者，北市府要求納管，今晚說明會中砲聲隆隆。記者張世杰／攝影
台北市唯一大面積農業區的關渡平原，現存不少違規使用業者，北市府要求納管，今晚說明會中砲聲隆隆。記者張世杰／攝影

北市關渡平原，現存不少違規使用業者，北市府要求納管，否則開罰，6月30日申請大限將至，僅25%申請，北市府今晚開說明會，現場砲聲隆隆，一度失控混亂，痛批北市府強硬納管，卻遲未和地方溝通，根本欺負北投人，應免收保證金，還嗆聲若執意蠻幹，就罷免市長柯文哲

出席的議員黃郁芬直言，北市12行政區裡，基礎建設包括接管率、YouBike，北投常是末端班，北投人一樣有繳稅，其他地區也沒被市府納管，不管務農、住家或產業，大家都希望安心存在關渡平原。

黃郁芬表示，若接受納管，須繳納30萬起跳的保證金，市府鼓勵大家先申請納管，大家擔心簽了賣身契，她贊成取消保證金，且受疫情影響，繳稅都可以延後了，申請納管也應延後。

議員侯漢廷酸說，今天就是沒有結論的摸頭大會，且市府態度惡劣，不給錢就拆你家，根本就土匪；議員張斯綱、王志冰、楊靜宇認同，指保證金應取消，況且這件事又沒急迫性，市府應先做足基礎調查。

民怨沸騰，副市長黃珊珊表示，下周跟市長報告、提出改善計畫，希望大家6月30日前申請，至少確認大家願被納管，保證金可以討論，是否申請期限延後3個月，她會爭取。

北市唯一大面積農業區的關渡平原，現存不少違規使用業者，包括汽車買賣、汽修產業等，市府原打算拆除所有違建，引發地方反彈，最後市府妥協，2015年之前的違建，繳納30萬至100萬元保證金，有條件延至2022年、市長柯文哲卸任前獲緩拆，但須於6月30日前申請。

北市府今晚於北投區公所舉辦說明會，現場近百人出席，才開始就砲聲隆隆，官員遲遲無法上台報告，有民眾矛頭對準副秘書長李得全，質疑是他想出來的納管方案，又沒事前溝通，議員林瑞圖也批評官商勾結，李得全也反嗆要檢調來查，直到黃珊珊到場，盼先讓官員報告，火爆氣氛才緩和。

都發局報告時表示，之前陸續有辦說明會，「但大型說明會，的確今天第一場」，至今約70家申請，仍逾200餘家未申請，鼓勵大家把握時間申請，否則未納管業者，依都市計畫法裁罰6萬至30萬。

針對繳納保證金，許多民眾、業者強力反彈，質疑許多商圈及產業，有占用公有土地、違規營業等狀況，但有繳納保證金？應該公平對待，況且欠缺溝通、配套，就要收高額保證金，根本在欺負北投人。

洲美里長蘇府庭批評，關渡平原限建，如今又突然納管，為何一直為難大家？且符合規定須花費百萬，影響大家生計，要求黃珊珊把訴求轉達回去，否則就罷免柯文哲，此話獲民眾鼓掌叫好。

台北市唯一大面積農業區的關渡平原，現存不少違規使用業者，北市府要求納管，今晚說明會中砲聲隆隆。記者張世杰／攝影
台北市唯一大面積農業區的關渡平原，現存不少違規使用業者，北市府要求納管，今晚說明會中砲聲隆隆。記者張世杰／攝影

北市 北投 柯文哲

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