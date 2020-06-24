三倍券北市加碼高中職 最高千元

行政院振興三倍券下月發放，台北市長柯文哲昨日再加碼，北市高中職學生，持數位學生證登錄三倍券，累計消費滿3000元，中央補助2000元，台北市再加碼500元，若綁定悠遊付再多500元，最高回饋1000元，估計8.9萬名學生受惠。不過有國中、小家長會長表示，沒被找去開會，看到北市僅加碼高中職，直呼太可惜。

另外，金門昨天也宣布發放「金門1+1振興券」，將於7月17日開始發放，設籍金門民眾只要付2千元，就可以領4千元的振興券，預計共發行120萬張，期望透過1+1的經濟加乘效能，可望創造5.6億以上的消費產值；低收入及中低收入家戶直接由社政系統發送2千元的振興券。

台北市副秘書長陳志銘表示，學生證三倍券加碼，確實曾討論納入國中小，但若從鼓勵消費角度來思考，高中生要「登大人」，多數也即將滿18歲，他也重提當年推「校園販賣機」，因鼓勵小孩無現金消費被罵翻，怕出現政策矛盾，也怕儲值金額太大保管不易，才決議不納入國中小。

外界也質疑，加碼高中職生三倍券能否振興經濟？

柯文哲表示，除敬老、愛心卡外，再加碼高中職生三倍券，是因為台北市的大學生不歸他管，高中職學生由台北市政府直接轄管，小學生還太小，要用電子支付悠遊付有困難，高中職學生能獨立自主，是最能適合推動的對象。

至於使用方法，教育局表示，7月1日起，只要是台北公私立高中職學生，先上資訊局網頁登錄振興券領取設定。

7月15日起，用數位學生證消費滿3000元，於領取中央振興券同時，領取市府500元加碼金。

至於學生若接著下載悠遊付並綁定學生證，開通後即可領取悠遊付加碼的500元，合計1000元。