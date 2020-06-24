台鐵高鐵加開端午列車 侯友宜視察公共運輸防疫措施

明天起連續4天就是端午假期，新北市長侯友宜今天晚上到高鐵、 台鐵板橋車站視察交通疏運情形，台鐵、高鐵都加開班次，侯友宜除感謝台鐵、高鐵和中長途客運做好防疫措施，也提醒民眾要保持社交距離、勤洗手、戴上口罩。

侯友宜到板橋車站B1高鐵、台鐵驗票閘門入口處視察旅客疏運情形，旅客通過驗票入口均仍需量測體溫、戴口罩。高鐵、台鐵站務人員表示，端午4天連假，高鐵、台鐵南下疏運出現高峰，高鐵加開6月24日和25日四班次南下列車訂票，一票難求；台鐵南下列車對號座訂票也是搶訂一空，板橋站運用現有人力、資源，加強防疫措施，全力疏運。

侯友宜隨後前往鐵路警察局分駐所向值班員警慰問，並聽取台鐵、高鐵、中長途客運人員簡報。台鐵預估，今年端午運量與去年相近，每日平均運量將達71萬人次，單日最高更可能達到81萬人次，台鐵因此加開了156班次，高鐵也加開了219班次，全力動員人力和資源來疏運旅客。

高公局預估，端午連假期間高速公路交通尖峰需求是平日的1.6倍。為因應大量的車潮，交通局表示，新北市各轄區分局會針對交流道周邊道路加強疏導，市府也會針對九份、金瓜石、淡水、八里、深坑、烏來、三峽、鶯歌還有青春山海線各個旅遊風景區， 提供懶人包資訊，教市民朋友如何避開易塞車時段和路段， 市府也有專案LINE群組，即時通報、即時處理。