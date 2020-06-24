貢寮海祭停辦 侯友宜：光雕煙火、漁人舞台照常

為讓長輩健康樂活，新北市各區成立許多關懷據點，台灣在地安老協會則是經常以行動餐車的模式，帶著各據點的阿公阿嬤互相交流，今(24)日端午節前夕，來到汐止區忠順廟廣場，除了動健康，也舉辦包粽子比賽，讓長輩玩的好開心。

2020-06-24 18:05