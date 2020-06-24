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貢寮海祭停辦 侯友宜：光雕煙火、漁人舞台照常
新冠肺炎疫情衝擊，新北市宣布今年貢寮海洋音樂祭停辦，市議員鄭宇恩今質詢時指出，市府應尋找替代活動，因應振興經濟，市長侯友宜表示，8月15、22日將如期舉辦漁人碼頭情人節光雕煙火秀；9月也照常舉辦6場淡水「漁人舞台」，並邀請33個樂團演出。
鄭宇恩也表示，新北市紓困申請期限大多只到六月底，應研議第2波方案，協助需要的業者，如持續減收攤商使用費、藝文場館免租金等，
侯友宜回應，會要求各局處檢視業者需求並規劃，如半數藝文表演場次減免租金、攤商租金8折等，並視各行業、地區狀況彈性調整。
針對八仙塵爆五周年，衝擊八里區觀光，鄭宇恩也要求市府提出計畫振興，侯友宜則說，經發局8月底將規畫親子水上活動，打造全新的親水觀光樂園。
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