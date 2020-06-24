紙風車將離開新北？ 侯友宜：陪團長尋覓地點中

紙風車劇團位於新北市八里區的倉庫，6月初遭逢祝融，道具、布景付之一炬，事後桃園市府積極向紙風車招手，協助尋覓重建基地；對此新北市議員何博文今質詢時批評，新北工務局以倉庫違建為由，不准原地重建，讓紙風車不得不離開新北，市長侯友宜則回應，第一時間就向紙風車表達立場，希望能留在新北，近期文化局也陪同團長找尋適合地點。

另外，何博文也質疑新北市府對於文化資產缺乏保護，如板橋二級國定古蹟林本源園邸(林家花園)7年內已移除8棵樹木，恐破壞珍貴的文化資產；農業局長李玟回應，樹木是因罹患褐根病才刨除，褐根病為樹木界的絕症，且傳染性高，必須全面移除。

但何博文質疑，一開始發現褐根病狀就應立即處置，避免群聚感染，移除樹木並非適合方式，應建立古蹟樹木保護標準流程；侯友宜表示，生病的樹木由文化資產委員會報請刨除，將請農業局成立專案小組，檢視園內樹木健康。