巷弄內的美味 蘆洲創意咖啡廳民代推薦

新北市蘆洲區一家隱身在巷弄內的複合式咖啡廳，年輕老闆結合美學與創意，不但研發多道美味佳餚，也提供唯美舒適的用餐環境，讓民眾不用大老遠跑到台北，就能享受高品質的用餐氛圍，也讓新北市議員李坤城讚不絕口、大力推薦！

新北市議員李坤城表示，無論他的室內設計或餐點都很有特色，餐點更兼具美學，整個擺盤非常漂亮，就像唯美的藝術品。

業者李加順指出，店內的甜點與餐食都是我們自己研發設計，過程中歷經很多失敗，所以每位客人吃到的東西，一定是我們最得意的作品。

在蘆洲土生土長的李加順，不僅鑽研美學設計，也滿懷憧憬回到蘆洲開店，希望憑著自己的堅持與熱忱，帶給家鄉顧客高品質的用餐享受。

目前正值芒果的盛產期，業者也特別推出5種芒果創意料理，每一道都別具特色。炎炎夏日，想找個清涼舒適的用餐地點，李坤城議員推薦大家，不妨到這裡大快朵頤一番。