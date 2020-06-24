千顆肉粽樂分享 平溪阿公阿嬤歡度端午

平溪區因人口相當高齡，許多居民的家人子孫都在外地，因此區公所在嶺腳里舉辦包粽子活動，讓阿公阿嬤感受端午氣氛，而平溪區農會也在東勢國小包了上千顆肉粽，發送一大串到東勢里長者家中，老人家感受到來自社會的溫暖。

平溪區農會總幹事陳欽黎表示，青山綠水合作社，在東勢國小第五年舉辦包粽活動，每次大家努力一上午，便能包出滿滿一桌上千顆肉粽，這都要感謝中港獅子會多年來的經費支持。

中港獅子會會長曹義彬表示，趁著端午節前，大家一同包粽子，發現新鮮香菇、花生都是在地食材，糯米飯還有在地居民添加的米酒風味，滿滿一顆累積一大串，都將發送給附近東勢里的農民家中，這樣的活動行之多年，能參與其中相當榮幸。

平溪區長曾繁盛表示，嶺腳社區同樣也有慰問長者的包粽活動，公所與社區志工們合作一同備料來包粽，大家疫情過後好久沒來到活動中心，開心吃粽，順便推廣「在地安老」的理念。

嶺腳里長陳銘哲表示，嶺腳社區活動中心前的道路原先相當顛簸，在疫情期間透過公所維修，讓長輩們前來活動減少跌倒風險，而透過特殊節日的慶祝活動，讓子孫在外的老人家都能感受過節氣氛，多一份關心與照顧，更能享受銀髮樂活時光。