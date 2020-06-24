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阿公阿嬤包粽比賽 新北關懷據點歡喜交流

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市關懷據點阿公阿嬤來到汐止區忠順廟廣場，除了動健康，也舉辦包粽子比賽，讓長輩玩的好開心。 圖／觀天下有線電視提供
新北市關懷據點阿公阿嬤來到汐止區忠順廟廣場，除了動健康，也舉辦包粽子比賽，讓長輩玩的好開心。 圖／觀天下有線電視提供

為讓長輩健康樂活，新北市各區成立許多關懷據點，台灣在地安老協會則是經常以行動餐車的模式，帶著各據點的阿公阿嬤互相交流，今(24)日端午節前夕，來到汐止區忠順廟廣場，除了動健康，也舉辦包粽子比賽，讓長輩玩的好開心。

頂著大太陽，長輩們還是活力十足，一開場帶來樂活動健康銀髮活力展演，銀髮樂貢行動餐車據點聯繫活動在汐止忠順廟廣場舉行，包括貢寮、深坑的阿公阿嬤都一起交流同樂。

貢寮據點行動餐車除了有長輩上車做簡單料理一起共餐之外，端午節前夕，也特別安排包粽子比賽，各據點阿公阿嬤比賽誰包的快，只見大家為了拼第一手快眼快，將肉、香菇等放進粽葉裡，然後包起來，比賽激烈卻也笑果十足，因為老人家都包的用心，名次不重要，當天包完通通有獎。

台灣在地安老推展協會理事長呂子煒表示，這個活動透過服務貢寮長輩，那貢寮有一些特色產品像是石花凍、鮑魚，把這些產品做成產品後，希望透過據點的交流，像是今天有台北市的據點，汐止福安據點，有深坑、貢寮的據點，讓長輩出來活動的時候，做健康促進的同時，貢寮這些產品透過行動餐車或通路的販售，幫貢寮長輩們創造地方創生的營收，可以幫偏鄉的長輩們生活的更好，那端午節到了，今天也特別安排包粽子比賽，讓長輩提早過節。

福安里長顏群宗說，平常這些65歲以上的長輩都有在上課、共餐，那今天心藝社會關懷協會的各據點，有貢寮、汐止、深坑的長輩都一起來交流，還有包肉粽比賽，長者都非常開心有活力，變年輕。

貢寮 汐止

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