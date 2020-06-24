汐科青商會送粽 醫護、貧困戶溫馨過端午

端午節到了，為了感謝防疫期間醫護人員的辛勞，新北市汐科青商會、厚德里辦公處合作，將志工們包的愛心粽，今(24)日送到汐止國泰醫院，另外，捐贈給汐止區厚德里及忠孝里的獨居家輩及貧困家庭，希望大家都能溫馨過節。

汐科青商會長許翔閎表示，在今年疫情期間非常感謝醫護人員為汐止地區的付出，今天和忠孝里長丁彥伶及厚德里長陳有諒一起來到汐止國泰醫院，慰勞醫院人員，今天除了粽子歡慶端午節之外，也提供保護膜給醫院做為阻隔病毒之用。

汐止國泰醫院主任林本奚說，感謝汐科青商會的社會送暖，端午節送暖給醫院人員加油打氣，當然我們會繼續堅持努力，把防疫做的更好。

厚德里長陳有諒指出，很高興今天能夠一起到國泰醫院做社會服務，這些粽子都是我們志工媽媽愛心包的，感謝汐科青商會給我們機會共同來做社會服務。

另外，汐科青商會端午節前夕愛心關懷，也針對汐止區人口最多的忠孝里及厚德里，送粽子給獨居長輩或是貧困家庭，讓他們溫馨過節。