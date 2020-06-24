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大巨蛋偷裝吸音棉 柯文哲震怒：賭場在哪只有管區不知

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天主持公共安全督導會報震怒，不要「整條街大家都知道賭場(台語)在哪裡，只有管區的警察不知道」。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天主持公共安全督導會報震怒，不要「整條街大家都知道賭場(台語)在哪裡，只有管區的警察不知道」。記者林麗玉／攝影

北市政府已簽准遠雄大巨蛋的建照變更，可望7月核發建照復工。不過台北市議員林亮君踢爆，遠雄之前偷裝椅子、上周又偷裝吸音棉。台北市長柯文哲今天主持公共安全督導會報震怒，不要「整條街大家都知道賭場（台語）在哪裡，只有管區的警察不知道」。

針對遠雄先前偷裝椅子，這次又偷裝吸音棉，建管處人員表示，建管處上周與議員赴現場會勘時，的確發現商場棟的地下2、3層機電空間，共有10間被裝有消音棉，但消音棉並非結構體，非目前遠雄可施作範圍。

建管處解釋，因機電空間位於角落、路徑複雜，也無燈光，加上隔音棉位於內側不易發現，目前建管處已要求遠雄全面清查地下機房並主動拆除吸音棉，建管處也會派員稽查，查看實際狀況。

另外，依照建築法第93條，也要求遠雄不得從事核准項目以外工項，否則將移送法辦，未來也會由北市府主管帶隊稽查。

柯文哲也問出席會議的建管處副處長史維斌，犯了哪些錯誤？史維斌回答「每天巡查卻沒發現偷裝消音棉」，柯文哲罵「不要整條街大家都知道賭場（台語）在哪裡，只有管區的警察不知道。」

柯文哲質疑，為什麼有人會跟議員通風報信，建管巡查卻不知道？不過每次出事就提高巡查強度及人數，這不是巡查的態度，巡查有效就有效。柯文哲也說，幕僚要他不要在公開場合罵同仁，但為什麼議員都知道，負責監管的市府不知道？

柯文哲說，整個偷裝事件，建管及都發局長官知不知情？往上傳的速度決定團隊好壞，建管處回應，周一同仁稽查回來後，已向建管處長說明，準備周三公安會議報告，都發局長黃景茂也已知道。

柯文哲 北市 警察

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