曾窮到只剩2元 胡珮珊翻轉人生盼成助人者

住淡水的女高中生胡珮珊與媽媽一起生活，從小家境並不好，家裡曾經窮到只剩2塊錢，連基本生活都出問題，九年前在淡水關懷弱勢協會長蔡錦賢的幫助下，目前取得芝加哥大學入學資格，她希望可以透過司法特考，擔任觀護人輔導，幫助更多需要的人。

即將畢業的女高中生胡珮珊，目前就讀台北中正高中，就要畢業，而她參與了台美雙聯學制計劃，不僅原本的學分要達成，每天四點到九點多了5門課程，更運用寒暑假時間學習，順利取得芝加哥大學入學資格，但她為了身體不好的母親，留在台灣陪伴，並且朝向自己的志願，選擇銘傳大學犯罪防治系。

胡珮珊說，過去九年都受到關懷弱勢協會蔡錦賢的幫助，從她二年級時，許多人都跟她說讀好書是能夠翻轉家中逆境的道路，因此努力不懈，就連媽媽都覺得非常光榮，蔡錦賢表示，過去從小學看著她長大，媽媽更是關懷弱勢協會會員，夠幫助她們，渡過生活困境，現在胡珮珊憑自己的力量達成，更再次的頒獎給她。

胡珮珊在小學二年級的時候，父親入獄，留下她和有心臟病的母親相依為命，母親因病很難找工作，兩人從此陷入困頓，最窮時只剩下兩塊錢，就在這時候，關懷弱勢協會也介入關心這個家庭，後來在天生國小拿到總統教育獎，正德國中拿到市長獎，一路以來都以優異成績畢業，她希望未來可以透過司法特考，擔任觀護人輔導，來幫助更多需要幫助的人。