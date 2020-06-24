突襲稽查酒店 柯文哲狂電建管處「外行人一看就不對」

台北市長柯文哲今天主持公共安全督導會報，消防局、建管處報告公安檢查進度，柯文哲自爆，他昨天親自到台北市環亞大樓八樓的某知名酒店突襲稽查，明明建管的逃生路線，他外行人一看就不對，怎麼看都怪怪的，但為什麼過去檢查合格，要求建管處將上次稽查合格簽名者的名單送上來市長室，「誰簽名誰負責」。

柯文哲說，錢櫃大火死了六條人命，北市府還是要給社會交代，將問題解決掉，柯文哲也批評，這個國家全部造假，

指示同仁將公安申報的問題全部列出來，可以解決的全部解決，下次副市長黃珊珊進來報告時，他就要看到總表，並追蹤到完，以確保完成，甚至柯文哲說，2個月之後的公安檢查，他自己來檢查，他下次自己抽查。

柯文哲說，他昨天晚上突襲稽查台北市的酒店公安，逃生路線，他外行人一看都覺得怪怪的，但怎麼以前檢查都合格，現在檢查卻不合格，要求建管消防將上次的檢查合格簽名名單送上來市長室。

另外，柯文哲也抱怨，有很多不需要現場檢查的投保等項目，商業處為什麼要檢查一大堆，表格應事先訂好，不需現場檢查的就不要檢查，柯文哲也指示，聯合稽查的團隊組成要再檢查一遍，不要因市長到了，警察來一大堆。

柯文哲說，他昨天突襲稽查的酒店，梯間一樓怎設置鐵捲門？建管人員則表示，這屬於大樓設備，但目前大樓設備並沒有公安申報，未來會檢討綜合大樓的申報，是否要單獨辦理申報？

柯文哲也說，他昨天突擊稽查的酒店位於八樓，但並沒有從八樓走到一樓，若三、至四樓發生問題，誰負責任？算誰的帳？建管處副處長史維斌表示，會缺失檢討。柯文哲也指示，建管處將上次稽查人員名單送到市長室。