變臉Face App暗藏玄機 北市消保官：注意自動續約扣款

變臉Face App暗藏玄機，北市消保官今提醒，注意自動續約扣款，這類App分為免費及Pro版本，後者係採取自動續約、自動扣款模式，並透過信用卡或手機門號扣款，提醒消費者如不續訂，光移除手機上App是不夠的，必須於免費試用期限內申請取消訂閱，避免發生消費爭議。

台北市政府法務局今發布消費警訊指出，近日各大社群瘋玩變臉Face App，不少政治人物圖像遭到網友創意發揮而形成話題，但其中暗藏玄機。

消保官指出，該款變臉App軟體，雖於軟體中有簡略說明自動續約條款、免費試用期間及試用結束後之收費金額，但使用條款及隱私權說明皆為英文，多數民眾未詳細閱讀即同意條款並開始使用，且未留意於期限前取消訂閱。民眾如有退訂需求，僅於手機上刪除App並非正式取消訂閱，須依實際使用手機廠牌於App Store或Google Play上之「訂閱」選項中進行「取消訂閱」，以避免遭業者扣款。

北市府法務局表示，類此行動應用程式常具有繼續性契約之特性，業者往往採取自動續約、自動扣款之商業模式，透過信用卡或手機門號直接扣款，例如訂閱圖像或影音編輯軟體、線上電影、影視或音樂串流服務、線上教學、線上遊戲、交友軟體、防毒軟體、數位新聞媒體等。

另外，此類App多數開發商位於境外，App Store及Google Play之經營者亦為境外公司，消費申訴案往往難以進行協商調解。而部分App則須上傳使用者照片，有個資外洩風險，亦提醒消費者特別留意。若消費者有任何涉及本案之消費疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問，法務局將會提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。