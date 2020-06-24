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北市動物園25日開放 推兩棲爬蟲動物特展

中央社 / 台北24日電

台北市立動物園休園10天進行園區修繕，明天將重新開園，逢端午連假，推出「台灣兩棲爬蟲動物特展」，邀請民眾到動物園和兩棲、爬蟲動物做朋友，共同守護台灣生態環境。

動物園發言人曹先紹表示，台灣面積不大，但全島有三分之二被森林覆蓋，海拔高度從0至4000公尺，擁有亞熱帶海岸林相到溫帶針葉林，生態環境多元，有豐富的生物多樣性與高比例的特有種與特有亞種。

不過，也因島嶼生態系地形狹小，缺乏緩衝空間，所以，面對外來衝擊，耐受力相對脆弱，曹先紹說，希望藉由特展，讓民眾認識台灣特有的兩棲、爬蟲在野外的生態風貌，透過都市、郊區的景觀佈置，介紹生活週遭常見的兩棲、爬蟲動物。

曹先紹表示，台灣野外分布的兩棲動物有41種，爬蟲動物多達118種，而台灣土地上除了原生物種，近來因人為棄養、逃逸等因素，導致多種外來兩棲、爬蟲動物在台灣建立自我繁殖族群，成為入侵種，威脅本土野生動物生存，甚至還會造成經濟損失與生態失衡。

有趣的是，眼鏡蛇是台灣土生土長的動物，卻常常被當成十惡不赦的外來種，曹先紹說，其實，眼鏡蛇很努力的在都市中求生存，並能移除野鼠，民眾應與眼鏡蛇相互了解並和平共存。

眼鏡蛇 動物園

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