新北YouBike合約空窗沒車騎？ 交通局長：出狀況我下台

YouBike 1.0升級2.0雙北不同調，新北市議會民進黨團今聯合總質詢時，不斷詢問市長侯友宜，若新北市選擇不升級，明年合約到期後該如何因應，新北市1.0版本YouBike會不會受影響，造成市民無車騎？一旁的交通局長鍾鳴時則以烏紗帽掛保證，強調事前一定會做好準備，YouBike1.0服務不會停，「出狀況我下台」。

今下午民進黨團書記長張志豪及李坤城、何博文、鄭宇恩、廖宜琨、彭佳芸等議員聯合總質詢，針對YouBike1.0合約剩一年，升級2.0與否雙北卻不同調，新北市府該怎麼做？

張志豪指出，台北市長柯文哲要升級2.0，又不斷喊話新北也要升級，卻罔顧浪費經費的問題，「新北市不該被廠商綁架，也不能被台北市府綁架」；廖宜琨則質疑，兩市有雙北論壇，為何今年才爆出升級不同調的問題，應該要保持良好的溝通平台。

侯友宜回應，升級的過程中，原有的1.0要怎麼面對，需整體性的考量，台北市有合約快到期的壓力，但新北也要好好思考自身的狀況，該如何做比較是何，重點還是要維護兩市市民的權益，會在7月13日雙北副市長論壇時決定大致方向。

對於議員質疑，明年8月YouBike1.0到期後，在重新招標過程中，若產生空窗期，市民無車可騎怎麼辦？交通局長鍾鳴則掛保證，已經開始做事前準備，不會讓市民沒車騎，「出狀況我下台」。

另對於新北市在偏鄉試推的無樁式共享電動單車「Moovo」，是否朝向取代YouBike？侯友宜表示，YouBike升級2.0仍是考慮的選項之一，但面對系統不相容，必須花大筆經費重建，需要時間評估跟討論，試推「Moovo」是希望能找出更穩定且省錢的方式，不會立刻全面替換。