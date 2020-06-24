淡水人口暴增水資中心擴建 每日將可處理近6萬噸汙水
新北市淡水地區近年來人口逐漸攀升，大量人口連帶生活汙水量的增加，為妥善解決當地汙水處理問題，新北市水利局興建淡水水資源回收中心，第一、二期分別目前正在營運中，第三期廠區擴建工程將在今年7月動工，預計2022年2月底完工，屆時每日可處理約5萬6千噸汙水量、受益戶數為11萬2千戶約30萬人。
水利局汙水設施科長黃銘昌指出，新北市自2005年起建置淡水區汙水下水道系統，而為解決竹圍、淡水都市計畫及淡海新市鎮範圍的汙水處理，淡水水資源回收中心將分3期來興建。
第一期及第二期已在2007年9月底及2016年4月底完工，每日可處理汙水量達4萬2千噸、受益戶數達8萬4千戶，第三期將在7月動工，預計2022年2月底完工，擴建後可增加1萬4千噸汙水處理量，增加2萬4千受益戶，每日總汙水處理量為5萬6千噸、受益人數約30萬人。
由於汙水處理的完善是現代都市面臨最大的課題之一，考量淡海輕軌通車後居住人口數至2022年可成長至3萬5千224戶，每日恐增加1萬4千552噸汙水量。
因應淡水地區未來人口的成長及對汙水處理量的超前部署，已在淡水水資中心啟用2座初沉池，以及擴建1座二沉池。
黃解釋，因家戶排放的汙水濃度高，進入抽水站後，首先汙水先至初沉池做第一次沈澱去除大型顆粒，之後再到生物池，利用新北去年3月率先引進的德國「微小生物棉」去除汙水內的氨氮物質，接著再到二沉池進行第二次沈澱，消毒過後才可排放至淡水河。
目前淡水地區家戶汙水接管數為8萬7千戶，第三廠區擴建完成後，預估家戶接管數可至10萬4千戶，其汙水處理受益人數可達25萬人。黃銘昌說，人口數會逐漸成長，若人口數再超過25萬人將擴建第4期廠區。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言