淡水人口暴增水資中心擴建 每日將可處理近6萬噸汙水

新北市淡水地區近年來人口逐漸攀升，大量人口連帶生活汙水量的增加，為妥善解決當地汙水處理問題，新北市水利局興建淡水水資源回收中心，第一、二期分別目前正在營運中，第三期廠區擴建工程將在今年7月動工，預計2022年2月底完工，屆時每日可處理約5萬6千噸汙水量、受益戶數為11萬2千戶約30萬人。

水利局汙水設施科長黃銘昌指出，新北市自2005年起建置淡水區汙水下水道系統，而為解決竹圍、淡水都市計畫及淡海新市鎮範圍的汙水處理，淡水水資源回收中心將分3期來興建。

第一期及第二期已在2007年9月底及2016年4月底完工，每日可處理汙水量達4萬2千噸、受益戶數達8萬4千戶，第三期將在7月動工，預計2022年2月底完工，擴建後可增加1萬4千噸汙水處理量，增加2萬4千受益戶，每日總汙水處理量為5萬6千噸、受益人數約30萬人。

由於汙水處理的完善是現代都市面臨最大的課題之一，考量淡海輕軌通車後居住人口數至2022年可成長至3萬5千224戶，每日恐增加1萬4千552噸汙水量。

因應淡水地區未來人口的成長及對汙水處理量的超前部署，已在淡水水資中心啟用2座初沉池，以及擴建1座二沉池。

黃解釋，因家戶排放的汙水濃度高，進入抽水站後，首先汙水先至初沉池做第一次沈澱去除大型顆粒，之後再到生物池，利用新北去年3月率先引進的德國「微小生物棉」去除汙水內的氨氮物質，接著再到二沉池進行第二次沈澱，消毒過後才可排放至淡水河。