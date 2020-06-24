加碼獨漏國中小 北市重提「校園販賣機」往事...

中央振興券即將在七月上路，考量國中小孩沒有經濟自主能力，台北市長柯文哲今早針對北市8.9萬高中職學生，推出「一卡一付瘋振興，獨厚青春加碼金」加碼方案，卻讓國中、小家長會長喊冤，沒被找去開會，看到北市僅加碼高中職，直呼太可惜。

國小家長聯合會總會長李俊賢表示，振興券加碼是很優的措施，卻是昨天傍晚去教育局裡開會，才聽到高中職端會長在談論，當下國中家長會長也有提出，希望國中、小能比照高中職，但與會科長不能作主，剛看新聞才知道政策內容。

針對北市認為國中、小端學生較沒有經濟自主能力，因此被排除資格，李俊賢僅說，希望局內也能聽聽家長會的想法，現階段將看國小端家長反映，若有家長認為不公平，勢必會向北市府反映。

北市國中家長聯合會總會長莊孟峯則表示，實在很可惜，國中學生在財務自主方面，應該比國小ok，他認為，既然是振興，就該擴大對象，量體增加效果也會增加。

對此，台北市副秘書長陳志銘表示，確實曾討論這項議題，若從鼓勵消費角度來思考，高中生有點要「登大人」，多數也即將滿18歲，但若從國中小端鼓勵消費，怕會有負面聲浪。

陳志銘舉例，比如當時在校園設自動販賣機，國中小端就說「怎麼鼓勵小孩買東西？」高中反而比較沒有聲音，若要加碼振興國中小，怕會出現政策矛盾，也怕好意變負面。

陳志銘也說，若納入國中小生，加碼回饋儲值後，卡內一下加值2500元，家長可能也會提心吊膽，一面擔心卡片用丟，另一方面考量幾百塊對小學生來說，若要把錢領出來，還要辦退卡，「但怎麼可能鼓勵退卡？」綜整消費、數額問題後，決議國中小先不納入加碼範疇。

陳志銘表示，這次振興加碼高中職，適用對象也包含今年高三畢業生，只要持有北市高中職數位學生卡，7月1日起至「資訊局」網頁登錄振興劵領取設定，7月15日起，用數位學生證消費滿3千，於領取中央振興券同時，領取市府500元加碼金；接著下載悠遊付並綁定學生證，開通後即可領取悠遊付加碼的500元，就可領到1000元加碼金。