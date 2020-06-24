快訊

我國連73日零本土破功？ 20歲櫻花妹在台染感新冠肺炎

獨／陽明交大之戀教育部點頭了 明年2月1日合併掛牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北環保局招考202名環保約雇人員

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北環保局將招考202名環保約雇人員。圖／新北市環保局提供
新北環保局將招考202名環保約雇人員。圖／新北市環保局提供

新北市環境保護局今天宣布，8月將招考儲備環保約雇人員，預計錄取202名，9月初陸續報到進用。將於7月1日公告招考簡章，報名時間從下月7日到17日18時止，一律網路報名，可在https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article/Info?ID=6573查詢，正式進用月薪3萬1175 元。

考試採2階段方式辦理，第1階段筆試於8月1日舉行，單選50題，範圍涵蓋「環保概論」、「環保相關法規」、「貪汙治罪條例」及「行政法」等內容；第2階段口試8月15日舉行，依筆試分數排名取前250名應試。成績計算方式為筆試、口試各占50%。

環保局表示，國人對環境品質要求日益提高，無論非法廢棄物、噪音、空汙等環境公害都須透過環保稽查員協助，近年招考環保約雇人員提升陳情案件處理時效，屢破重大環保公害案件。環保約雇人員主要工作是辦理民眾公害陳情案件，採24小時3班制輪值。

噪音

延伸閱讀

端午連假警方加強取締違規 環保局消毒85處公共場域

議員指三倍券優惠輸北桃 侯友宜：小魚釣大魚

主管廢油稽查還買車供業者用每月收錢 圖利罪重判6年

新北市7月成立智慧道路管理中心 降低道路重複挖掘次數

相關新聞

侯友宜是民進黨頭號假想敵？ 綠議員：柯文哲才當你是頭號

新北市長侯友宜今於議會接受民進黨團總質詢，市議員張志豪指出，台北市長柯文哲話越來越多，民調卻越來越低，「柯文哲說你是綠營...

新北YouBike合約空窗沒車騎？ 交通局長：出狀況我下台

YouBike 1.0升級2.0雙北不同調，新北市議會民進黨團今聯合總質詢時，不斷詢問市長侯友宜，若新北市選擇不升級，明...

淡水人口暴增水資中心擴建 每日將可處理近6萬噸汙水

新北市淡水地區近年來人口逐漸攀升，大量人口連帶生活汙水量的增加，為妥善解決當地汙水處理問題，新北市水利局興建淡水水資源回...

加碼獨漏國中小 北市重提「校園販賣機」往事...

中央振興券即將在七月上路，考量國中小孩沒有經濟自主能力，台北市長柯文哲今早針對北市8.9萬高中職學生，推出「一卡一付瘋振...

新北環保局招考202名環保約雇人員

新北市環境保護局今天宣布，8月將招考儲備環保約雇人員，預計錄取202名，9月初陸續報到進用。將於7月1日公告招考簡章，報...

7年新北社會救助生涯 賴涵婷最常去醫院和殯儀館

新北市社會局救助科股長賴涵婷負責社會救助業務，近期請調回台中國教署照料家人，7年任內歷經八仙塵爆、蘇迪勒風災、新店氣爆、...

柯喊雙語教育 游淑慧：只編2千萬、1/3小學完成

台北市長柯文哲上任前高喊要推雙語教育，議員游淑慧在臉書表示，她十分贊同這政策，但實際上卻是雷聲大、雨點小，4年來只有21所小學成功推動，按這進度，要28年北市140所小學才能全面推動。

揭露大巨蛋仲裁北市府輸1500天 苗博雅：遠雄完全賺到

台北市長柯文哲於2015年，勒令大巨蛋停工，北市府、遠雄的法律攻防未停歇，如今大巨蛋復工在即，社民黨市議員苗博雅今天踢爆...

又口誤！柯稱「北市的大學不歸我」北市大：他日理萬機

中央振興券將在七月上路，台北市長柯文哲今針對北市8.9萬高中職學生，推出「一卡一付振興加碼金」，媒體問及為何僅針對這些族...

新北市7月成立智慧道路管理中心 降低道路重複挖掘次數

新北市府計畫改變城市風貌，打造宜居城市，工務局養工處「新北裁縫師」自許，處長馮兆麟說，養工處不分白晝黑夜，以城市減法工程...

大巨蛋又爆偷裝吸音棉 議員揭16次稽查都沒看到

大巨蛋案停工逾5年，台北市政府已簽准建照變更，可望近期復工，但無黨籍市議員林亮君昨天踢爆，遠雄在大巨蛋偷裝隔音棉，今天舉...

國1林口A擬增南出右轉匝道 地方籲中央感受塞車苦

國道1號林口A南出匝道因銜接龜山、林口方向，平面道路車流量大，匝道出口處經常塞車，立法委員洪孟楷、市議員蔡淑君今邀集相關...

熱門新聞

柯文哲宣布：高中職學生卡綁三倍券悠遊付共加碼1000元

遠雄大巨蛋再被抓包偷裝吸音棉 北市：要求遠雄主動拆

金門限定！1+1振興券7/17開始發放 民眾花2千領4千

大巨蛋又偷裝吸音棉 柯文哲：遠雄、建管處搞什麼鬼？

端午連假明天啟動 暢遊台中交通疏運看這邊

影／嘉義民雄某幼兒園教師涉不當管教 家長要提告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。