新北環保局招考202名環保約雇人員

台北市長柯文哲上任前高喊要推雙語教育，議員游淑慧在臉書表示，她十分贊同這政策，但實際上卻是雷聲大、雨點小，4年來只有21所小學成功推動，按這進度，要28年北市140所小學才能全面推動。

2020-06-24 14:38