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新北環保局招考202名環保約雇人員
新北市環境保護局今天宣布，8月將招考儲備環保約雇人員，預計錄取202名，9月初陸續報到進用。將於7月1日公告招考簡章，報名時間從下月7日到17日18時止，一律網路報名，可在https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article/Info?ID=6573查詢，正式進用月薪3萬1175 元。
考試採2階段方式辦理，第1階段筆試於8月1日舉行，單選50題，範圍涵蓋「環保概論」、「環保相關法規」、「貪汙治罪條例」及「行政法」等內容；第2階段口試8月15日舉行，依筆試分數排名取前250名應試。成績計算方式為筆試、口試各占50%。
環保局表示，國人對環境品質要求日益提高，無論非法廢棄物、噪音、空汙等環境公害都須透過環保稽查員協助，近年招考環保約雇人員提升陳情案件處理時效，屢破重大環保公害案件。環保約雇人員主要工作是辦理民眾公害陳情案件，採24小時3班制輪值。
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