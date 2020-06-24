7年新北社會救助生涯 賴涵婷最常去醫院和殯儀館

新北市社會局救助科股長賴涵婷負責社會救助業務，近期請調回台中國教署照料家人，7年任內歷經八仙塵爆、蘇迪勒風災、新店氣爆、台北醫院火災、新冠肺炎疫情等大小災難，社會局今天歡送卻離情依依，賴涵婷也不斷拭淚。

賴涵婷曾在蘇迪勒風災時進駐烏來，負責協調軍方支援救濟物資，當時在烏來區公所打1周地舖，回市府時披頭散髮，連同事都幾乎認不得。今年她為照顧生病父親和稚子，請調回台中，社會局長張錦麗萬般不捨，送別時數度哽咽。

33歲的賴涵婷2013年高考分發到新北市社會局救助科，擔任市府EOC緊急應變中心社會局窗口，常半夜被挖起來通報，她也不以為苦。賴涵婷說，工作地點除了辦公室，最常去醫院和殯儀館慰問關懷當事人或家屬。

2015年八仙塵爆期間，她南北奔波慰問傷友和家屬；同年7月又發生蘇迪勒風災，烏來、新店等地受災嚴重，她被派往烏來山區協助，缺水缺電，整整1無法好好洗澡，成為她迄今最難忘的事。

今年以來爆發新冠肺炎疫情，賴涵婷負責防疫工作和演習；中央擴大急難紓困，她負責向衛福部協調撥款，迄今全市受理9萬多件，核定近9萬件，核定率98.54％，發放10億4千多萬元。