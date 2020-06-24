盼降低事故 北市推機車外送員安全駕駛訓練

美食外送員常在街頭奔馳送餐，機車事故屢見不鮮，去年10月至今年5月，外送員共發生1290件交通事故。台北市交通局推動機車外送員安全駕駛訓練，盼降低事故、提升交通安全。

台北市交通警察大隊去年10月起進行統計，發現外送員騎機車肇事件數確實增加，從去年10月至今年5月，機車外送員共發生1290件交通事故，佔所有機車交通事故件數的4%，而上述事故也造成921人傷亡。

交通局推動機車外送員安全駕駛訓練，重點包含緊急煞車、轉彎要領、變換車道及防禦駕駛，訓練過程中也會搭載保溫箱，熟悉實際駕駛狀況。

交通局長陳學台表示，「外送平台業者管理自治條例」規定，業者要提供新進外送員3小時的職業安全、食品衛生安全及交通安全教育訓練課程，交通局也印製500本「外送夥伴機車安全騎乘手冊」，提供給業者作為外送員教育訓練的參考教材。

交通安全科長彭志文表示，業者若違反自治條例，可裁罰，市府則是拋磚引玉，透過舉辦安全駕駛訓練提升交通安全，盼外送平台業者都能落實教育訓練，有助降低交通事故發生。