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議員指三倍券優惠輸北桃 侯友宜：小魚釣大魚

中央社 / 新北24日電

就在各地爭取三倍券商機時，民進黨議員指新北優惠最不給力，遠遜台北及桃園，市長侯友宜說，希望小魚釣大魚帶動商機；但因市府提供數據不實遭批評，侯友宜也當場致歉。

新北市議會今天進行市政總質詢，張志豪、彭佳芸、鄭宇恩、李坤城、何博文、廖宜琨等議員聯合質詢時一一比較北北桃在爭取三倍券商機所提的優惠，結果是桃園各項優惠完勝新北，北市提供經費總金額約新台幣6億元遠高於新北。

張志豪表示，根據經發局提供資料，新北振興預算竟然只有270萬元，這要如何把三倍券留在新北拚經濟，尤其是要求商圈店家配合市府振興168方案被迫提供優惠，這根本就是殺雞取卵的振興措施。

侯友宜認為振興經濟，不是只「撒大錢」才可救經濟，而要以「小魚釣大魚」的方式創造庶民經濟、信心經濟，還要循序漸進地執行。

侯友宜表示，後疫情時代，假日只要有時間，都會排振興經濟行程，由自身做起帶頭消費及行銷觀光，同時也可帶來媒體宣傳，如此就能促使經濟翻倍成長；對於議員詢問如何使用振興三倍券，侯友宜說，來新北10多年未曾住過飯店，若振興三倍券發下來，最想做的就是帶老婆到新北的飯店住宿。

侯友宜答詢時說明經發局在振興專案編了1650萬元，不是270萬元；但何博文詢及新北和電商平台合作販售各觀光工廠等地方產品，原先給電商平台今年上半年的銷售資料僅32萬多元，但後來又說資料不正確，銷售總額是580多萬元。

何博文表示，問政是民代職責，但經發局卻頻提供錯誤資料，態度隨便且戲弄議員，要求市府檢討懲處。同時，經發局長何怡明也欠他一個道歉；侯友宜當場表示，他代替局長向議員道歉並深自檢討。

侯友宜

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