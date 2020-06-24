雙連帶狀公園改建惹議 攤商自救會向柯文哲陳情

台北市政府規劃改建雙連段帶狀公園，引發居民與攤商抗議。雙連商圈自救會今天到台灣民眾黨立法院黨團陳情，向前來開會的台北市長柯文哲遞交陳情書。柯文哲收下陳情書，但未表示意見。

台北市政府與台北捷運公司預計在雙連段帶狀公園新增兒童遊具，綠地減少、水泥鋪面變多，預計7月1日架設施工圍籬，引發居民、環保團體及攤商抗議。

商圈自救會成員6月22日上午曾赴民眾黨立法院黨團陳情，高喊「救救雙連，我要活下去」、「白色力量，不要將我們逼到黑暗角落」；自救會今天再度陳情。

民眾黨今天中午召開例行黨政協調會報，雙連商圈自救會得知柯文哲會以民眾黨主席身分前來黨團開會，特別再次到民眾黨團陳情，當面向柯文哲遞交陳情書。

陳情書指出，台北市市場管理處將民生西路45巷東、西兩側攤商整併到東側，西側淨空；但東側租金高，賺取微薄利潤的攤商承租不起；商圈攤商有許多經濟狀況不好，加上疫情導致百業蕭條，如果台北市政府強勢處理，對攤商無疑雪上加霜。

陳情書也提出訴求，盼協調捷運公司施工初期不要將圍籬圍在水溝蓋上，讓攤商仍可營業，或是分段施工、在附近找個場所，讓業者可暫時過渡。

為了避免陳情失焦，雙連商圈自救會今天再度來到民眾黨團陳情時，特別提醒到場攤商務必保持理性。

柯文哲到位於青島東路的民眾黨團辦公室門口之後，許多攤商高喊「柯市長加油，救救我們，我們有困難。」柯文哲放慢腳步，親自收下陳情書，並客氣的詢問陳情民眾，有沒有在陳情書上留下聯絡的電話，以利市政府後續聯繫與溝通。

柯文哲收下陳情書後，雙連商圈自救會陳情民眾也隨即結束活動，過程平和。