揭露大巨蛋仲裁北市府輸1500天 苗博雅：遠雄完全賺到

台北市長柯文哲於2015年，勒令大巨蛋停工，北市府、遠雄的法律攻防未停歇，如今大巨蛋復工在即，社民黨市議員苗博雅今天踢爆，指遠雄多次申請仲裁，最後仲裁結果，北市府倒輸遠雄1500餘天，且又允許遠雄施作14向公安工項，大巨蛋合約也一字未改，「遠雄是完全賺到」、「什麼都沒失去」。

無黨籍市議員林亮君、民進黨市議員簡舒培、社民黨市議員苗博雅今天舉行記者會，質疑北市府公然放水，呼籲懸崖勒馬，若真的為市民好，建照不應該發出去。

苗博雅調閱資料發現，自從大巨蛋被停工後，遠雄以各種理由，向北市府多次申請仲裁，且從至今的仲裁結果，大巨蛋的施工工期、未來營運年限，遠雄各斬獲1542天及981天。

苗博雅直言，大巨蛋停工屆滿5年，但實際上，遠雄向北市府多次申請仲裁，且仲裁結果，北市府倒輸遠雄1500餘天，表面上大巨蛋停工1800餘天，但北市府都輸掉仲裁，遠雄真正損失的工期才300多天。

苗博雅又說，遠雄看似損失工期300多天，但過去5年來，北市府允許施作14項公共安全工項，所以大巨蛋表面上停工，遠雄是完全賺到。

苗博雅表示，網路上有很多人替北市府辯護，說爭取很多權益，但大巨蛋BOT契約，至今一個字未改，在法律層面上，若清楚盤點遠雄的得與失，遠雄沒有失去任何東西。

苗博雅指出，遠雄透過申請仲裁，展延施工工期、未來營運時間，表面上停工5年，實際上遠雄未來能營運的時間是延長，搞了5年下來，遠雄什麼都沒失去，北市府還要吐出建照，僅剩核發使照的手段，還有什麼跟遠雄議價籌碼？