快訊

開放桃機轉機 指揮中心曝中國大陸唯一遭排除原因

6月29日起開放外籍人士放寬入境條件 來台觀光仍禁止

聽新聞
test
0:00 / 0:00

揭露大巨蛋仲裁北市府輸1500天 苗博雅：遠雄完全賺到

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
無黨籍市議員林亮君、民進黨市議員簡舒培、社民黨市議員苗博雅今天舉行記者會，質疑北市府公然放水大巨蛋。記者張世杰／攝影
無黨籍市議員林亮君、民進黨市議員簡舒培、社民黨市議員苗博雅今天舉行記者會，質疑北市府公然放水大巨蛋。記者張世杰／攝影

北市長柯文哲於2015年，勒令大巨蛋停工，北市府、遠雄的法律攻防未停歇，如今大巨蛋復工在即，社民黨市議員苗博雅今天踢爆，指遠雄多次申請仲裁，最後仲裁結果，北市府倒輸遠雄1500餘天，且又允許遠雄施作14向公安工項，大巨蛋合約也一字未改，「遠雄是完全賺到」、「什麼都沒失去」。

無黨籍市議員林亮君、民進黨市議員簡舒培、社民黨市議員苗博雅今天舉行記者會，質疑北市府公然放水，呼籲懸崖勒馬，若真的為市民好，建照不應該發出去。

苗博雅調閱資料發現，自從大巨蛋被停工後，遠雄以各種理由，向北市府多次申請仲裁，且從至今的仲裁結果，大巨蛋的施工工期、未來營運年限，遠雄各斬獲1542天及981天。

苗博雅直言，大巨蛋停工屆滿5年，但實際上，遠雄向北市府多次申請仲裁，且仲裁結果，北市府倒輸遠雄1500餘天，表面上大巨蛋停工1800餘天，但北市府都輸掉仲裁，遠雄真正損失的工期才300多天。

苗博雅又說，遠雄看似損失工期300多天，但過去5年來，北市府允許施作14項公共安全工項，所以大巨蛋表面上停工，遠雄是完全賺到。

苗博雅表示，網路上有很多人替北市府辯護，說爭取很多權益，但大巨蛋BOT契約，至今一個字未改，在法律層面上，若清楚盤點遠雄的得與失，遠雄沒有失去任何東西。

苗博雅指出，遠雄透過申請仲裁，展延施工工期、未來營運時間，表面上停工5年，實際上遠雄未來能營運的時間是延長，搞了5年下來，遠雄什麼都沒失去，北市府還要吐出建照，僅剩核發使照的手段，還有什麼跟遠雄議價籌碼？

北市 大巨蛋 苗博雅

延伸閱讀

大巨蛋又爆偷裝吸音棉 議員揭16次稽查都沒看到

認了！大巨蛋挨轟有疑義仍發照 官員坦言有別一般案

遠雄大巨蛋再被抓包偷裝吸音棉 北市：要求遠雄主動拆

2018「柯P認同卡」現在呢？ 柯文哲：那個已經沒用了

相關新聞

認了！大巨蛋挨轟有疑義仍發照 官員坦言有別一般案

大巨蛋復工在即，台北市政府簽准建照變更，卻爆出大巨蛋仍違反「建築技術規則」，市議員林亮君、簡舒培、苗博雅今舉行記者會，痛...

北市動物園明天重開張！推兩棲爬蟲特展攬客

台北市立動物園10天「不對外開放」，將於明天重新開園，搭上端午連續假期，園方推出「台灣兩棲爬蟲動物特展」，邀請大小朋友一...

三倍券怎麼花？ 侯友宜：我要來住新北市飯店

振興三倍券7月15日上路，新北市議會今開市政總質詢，民進黨議員張志豪、彭佳芸、鄭宇恩、廖宜琨、李坤城及何博文針對三倍券效...

示好？北市成立市府港澳辦公室 柯文哲：不是騙選票

台北市長柯文哲指示成立「北市府版港澳專案辦公室」，將配合中央7月1日同步上線營運，外界解讀，柯文哲成立辦公室是為了向港人...

柯文哲宣布：高中職學生卡綁三倍券悠遊付共加碼1000元

行政院振興三倍券下月發放，台北市長柯文哲今天宣布，北市府加碼台北市高中職學生，只要拿學生證登錄三倍劵，自7月15日至12...

柯喊雙語教育 游淑慧：只編2千萬、1/3小學完成

台北市長柯文哲上任前高喊要推雙語教育，議員游淑慧在臉書表示，她十分贊同這政策，但實際上卻是雷聲大、雨點小，4年來只有21所小學成功推動，按這進度，要28年北市140所小學才能全面推動。

揭露大巨蛋仲裁北市府輸1500天 苗博雅：遠雄完全賺到

台北市長柯文哲於2015年，勒令大巨蛋停工，北市府、遠雄的法律攻防未停歇，如今大巨蛋復工在即，社民黨市議員苗博雅今天踢爆...

又口誤！柯稱「北市的大學不歸我」北市大：他日理萬機

中央振興券將在七月上路，台北市長柯文哲今針對北市8.9萬高中職學生，推出「一卡一付振興加碼金」，媒體問及為何僅針對這些族...

新北市7月成立智慧道路管理中心 降低道路重複挖掘次數

新北市府計畫改變城市風貌，打造宜居城市，工務局養工處「新北裁縫師」自許，處長馮兆麟說，養工處不分白晝黑夜，以城市減法工程...

大巨蛋又爆偷裝吸音棉 議員揭16次稽查都沒看到

大巨蛋案停工逾5年，台北市政府已簽准建照變更，可望近期復工，但無黨籍市議員林亮君昨天踢爆，遠雄在大巨蛋偷裝隔音棉，今天舉...

國1林口A擬增南出右轉匝道 地方籲中央感受塞車苦

國道1號林口A南出匝道因銜接龜山、林口方向，平面道路車流量大，匝道出口處經常塞車，立法委員洪孟楷、市議員蔡淑君今邀集相關...

台北高中職生加碼 黃偉哲：加碼梗玩老了我們玩加值梗

「振興三倍券」下月登場，台北市長柯文哲今天宣布，台北市高中職學生最多可加碼1000元，對此，台南市長黃偉哲受訪時表示，現...

熱門新聞

大巨蛋停工5年竟能自己長大 呱吉：我們苦無證據

柯文哲宣布：高中職學生卡綁三倍券悠遊付共加碼1000元

遠雄大巨蛋再被抓包偷裝吸音棉 北市：要求遠雄主動拆

「新莊黑龍江」變漂亮了 居民樂翻大讚「除害」

金門限定！1+1振興券7/17開始發放 民眾花2千領4千

大巨蛋又偷裝吸音棉 柯文哲：遠雄、建管處搞什麼鬼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。