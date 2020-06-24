又口誤！柯稱「北市的大學不歸我」北市大：他日理萬機

中央振興券將在七月上路，台北市長柯文哲今針對北市8.9萬高中職學生，推出「一卡一付振興加碼金」，媒體問及為何僅針對這些族群？柯答「因為北市的大學不歸我管」，顯然忽略北市轄下的台北市立大學。對此，北市副發言人黃瀞瑩表示，「市長可能有一點口誤」，至於是否補加碼北市大學生？黃說，加碼方案需搭配台北市數位學生證消費，但北市大並非持北市數位學生證，不在加碼補助範圍內。

繼敬老卡、愛心卡加碼，北市也加碼持有數位學生證的高中職學生，7月1日起，符合此專案資格的學生，須先上資訊局網頁登錄振興劵領取設定，7月15日起，用數位學生證消費滿3000元，在領取中央振興券同時，領取市府500元加碼金，學生若接著下載悠遊付並綁定學生證，開通後即可領取悠遊付加碼500元，合計1000元。

談到為何選定高中職學生作為回饋對象，柯文哲表示，「因為北市的大學不歸我管」，小學生又太小，推動政策要可行，評估後認為高中職學生是最適當的推動對象。

不過，台北市立大學隸屬北市府，對於柯文哲的發言，黃瀞瑩表示，市長可能有一點口誤，「確實國立大學不歸北市，但市立是我們的範圍」。

至於是否加碼北市大學生？黃瀞瑩表示，此次推出的第二波振興方案，屬於高中職數位化工程的一環，希望藉由此次方案，加速推動校園電子支付，加碼方案需要搭配台北市數位學生證消費，才能取得加碼金，但北市大並非持台北市數位學生證，因此不在加碼補助範圍內。

對於柯文哲說法，北市大主秘陳顯宗表示，柯文哲可能口誤了啦，台北市立大學是台北市立的，柯可能日理萬機，太忙了，但北市大學生權益，首長不容忽視，應該要面面俱到，「引頸期盼市府的關愛」。