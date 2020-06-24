新北市7月成立智慧道路管理中心 降低道路重複挖掘次數

新北市府計畫改變城市風貌，打造宜居城市，工務局養工處「新北裁縫師」自許，處長馮兆麟說，養工處不分白晝黑夜，以城市減法工程將城市中不必要、不合身的電桿、陸橋等交通建設重新修改，建構新城市景觀，7月將成立智慧道路管理中心，降低道路重複挖掘次數。

養工處統計新北升格至今，已剪除1511公里長的廢棄纜線、拔除195支電桿，也拆除23座使用率低的人行陸橋，並整平140公里長的騎樓，活化閒置或被占用的公有土地共計3萬平方公尺，目前正在規畫變電箱遷移。

馮兆麟表示，今年7月中旬將成立智慧道路管理中心，導入AI智慧創新技術開發監控功能，管理全市路網，希望維護道路品質並降低道路挖掘案件數，讓新北市朝智能城市目標邁進。

工敄局表示，工務局挖馬路時常發現下方埋設有線電線、水電、瓦斯等管線，一不小心就挖斷管線影響市民生活，過去施工都是靠平面管線圖，透過經驗判斷管線位置，但其實埋管深淺不一很難判斷，未來成立「智慧道路管理中心」，監控施工影像，確保符合規定，也可整合各單位開挖時機，減少重複挖掘。

「養工處是新北的裁縫師，也是化妝師。」侯友宜說，新北透過都更大幅改造城市，養工處則是讓既有現況變得不一樣，目前經費只有12億多，雖然積極爭取中央補助，但還是不夠，主因是統籌分配款不公讓新北常吃力，所以要以行政效率補救。

侯友宜質疑「以前不知道怎麼規畫的，怎麼十字路口會有電線桿」，他說，電纜電桿下地是既定政策，陸橋該拆一座都不要停，妨礙視線又影響交通效率，沒什麼好保留的，挖路不要動不動就做，市民每天用路最有感，「如果連這都都做不好，還要談什麼大建設」？