端午連假人車潮湧現 北市百路口提前站崗

端午連假來臨，台北市警察局預估，連假將湧現返鄉出遊人潮，為維護交通秩序，各分局警力今天下午4時30分提前到100處重要路口站崗疏導，請民眾配合指揮。

台北市警察局交通警察大隊發布新聞稿表示，高公局明天上午7時至中午12時將對國道1號南下實施高乘載管制，北市管制點共計有8處。

分別為重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街高速公路南下匝道口、建國高架上（南往北民權東路匝道出口前）、環河北路南下匝道、成功路2段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路2段南下匝道口等。

交通警察大隊表示，端午連假期間將對轄內各觀光遊憩景點、大型百貨賣場及商圈周邊道路增派疏導崗位，維持交通秩序，避免塞車影響旅遊興致。

若民眾要前往觀光景點或各百貨娛樂場所，交通警察大隊建議，儘量搭乘大眾運輸或接駁專車，以免增加車流並耽誤行車時間。

針對易聚集人、車潮地點，交通警察大隊也將加強取締、拖吊，並請駕駛人隨時注意路況報導，遵守交通指揮，以維護交通安全與順暢。

另外，大佳河濱公園將於25至26日舉辦「2020台北端午龍舟錦標賽」，交通警察大隊為維護活動秩序與安全，兩天上午8時至下午4時將對7到10號水門間區域進行交通管制，而8至9號水門管制期間僅允許特種車輛或持通行證車輛進入，提醒民眾避開管制路段。

交通警察大隊說，今年因疫情考量，龍舟賽僅開放參賽隊伍、工作人員與選手親友進入活動區域，不開放一般民眾進場，北市警局籲民眾多利用直播觀賽。