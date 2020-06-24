大巨蛋又爆偷裝吸音棉 議員揭16次稽查都沒看到

大巨蛋案停工逾5年，台北市政府已簽准建照變更，可望近期復工，但無黨籍市議員林亮君昨天踢爆，遠雄在大巨蛋偷裝隔音棉，今天舉行記者會時，質問北市建管處怎麼辦？現場官員說「吸音棉非屬構造，不能施作」，會要求遠雄拆除，後續加強查察，讓林亮君傻眼吐槽「還說加強查察，都查到復工，也不用罰了」。

社民黨市議員苗博雅也說，大巨蛋從今年至今，做了16次聯合稽查，結果都符合規定，質疑北市府虛應故事、集體包庇，去了16次什麼都沒看到，浮上檯面的違規恐是冰山一角。

在市議員頻頻追問下，台北市建管表示，將依照「建築法」第93條處理，要求遠雄立即拆除，若制止不從，將移送法辦。

遠雄發言人楊舜欽回應，機房是屬於結構工程，排水防洪也需要機電，設備進入機房供電前，本來就需要上吸音棉，這是工進和工序的必要。

無黨籍市議員林亮君、民進黨市議員簡舒培、社民黨市議員苗博雅今天舉行記者會，質疑北市府公然放水，呼籲懸崖勒馬，若真的為市民好，建照不應該發出去。

遠雄繼上次偷裝椅子之後，又被抓到偷裝吸音棉，無黨籍市議員林亮君指出，她接獲爆料，會同北市建管處會勘大巨蛋，發現遠雄已偷偷在大巨蛋裡，進行吸音棉安裝工程。

北市建管處坦言，吸音棉非屬構造，現在不能施作，林亮君追問該怎辦？北市建管處卻說，將要求遠雄立即拆除，後續加強查察。

此話讓林亮君傻眼，痛批還在加強查察？都查到復工，也不用罰了、也不用查了，要求立刻開罰；台北建管處才說，將依照「建築法」第93條處理，要求遠雄立即拆除，若制止不從，將移送法辦。