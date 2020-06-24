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國1林口A擬增南出右轉匝道 地方籲中央感受塞車苦
國道1號林口A南出匝道因銜接龜山、林口方向，平面道路車流量大，匝道出口處經常塞車，立法委員洪孟楷、市議員蔡淑君今邀集相關單位會勘，擬增設1右轉匝道，降低右轉文化一路車流回堵；洪孟楷要求，高公局於2周內會勘，後續提出設計，蔡淑君也呼籲，當地塞車狀況已經持續多年，中央應體察民眾需求，盡速規畫改善。
林口A南出匝道共有4線道，內側3線道皆為左轉龜山或直行方向，只有最外側1線道可銜接文化一路、通往林口，但因當地車流量大，且受左轉車流回堵影響，匝道出口經常打結，甚至一路回堵至國道。
有「林口人的阿姨」稱號的蔡淑君指出，國道1號過了舊泰山收費站、約39K處，準備爬坡往林口方向時，經常出現回堵，103年起就舉辦多次會勘，提出改善建議，但都被高公局否決。
蔡淑君表示，當地的交通狀況，雖牽涉到中央及地方不同權屬，但以新北市的角度一定全力配合，「怎麼做開闢跟規畫，不應該總是地方跟中央建議，中央應主動了解地方需求，提出解決方案改善。」
洪孟楷則建議，在林口A南出匝道新增1右轉車道，降低右轉文化一路車流受左轉長庚醫院方向車流回堵影響，增加路口儲車長度，並減少與左轉車流互相干擾的機會。
高公局北區養護工程分局長林炳松表示，高公局可配合提供用地增設車道，但因安全考量，需要增加匯入文化一路的長度，恐牽涉到平面道路設施遷移，需再與新北市交通局會勘研議。
對此，洪孟楷要求，二周內完成會勘，並邀請相關單位及在地議員、里長與會，確認責任權屬及影響範圍，後續立刻啟動設計。
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