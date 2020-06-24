變臉APP自動續訂扣款 北市府：退費申訴難

網路社群軟體近日流行「Face App」軟體，透過變性趣味照吸引許多人使用。台北市主任消保官楊麗萍今天提醒，因軟體採試用3天就自動續訂且開發商在海外，退費申訴不易需謹慎。

近日「Face App」手機軟體新推性別轉換功能，使用者只要上傳照片即可透過軟體將「影中人」的臉部變性，許多政治人物的變臉照都引發熱議，近來在網路社群上掀起熱潮，許多網友爭相試用這款App，卻也衍生相關爭議。

一名在台北市消服中心工作的周姓網友昨天深夜在臉書發文表示，看到大家玩變臉玩的很開心，但身為申訴案件承辦人（苦主），建議大家記得取消訂閱，因為這種案件的開發商在海外，且上架平台App store也是海外公司，民眾若申訴亞洲蘋果台灣分公司是沒用的，建議下載前請先看評價再決定。

周姓網友提醒，若使用者在手機上刪除App，並非取消訂閱，一定要向App store提出申請才能成功取消訂閱。

楊麗萍今天告訴中央社記者，台北市消服中心目前尚未收到相關消費爭議投訴案，但這款變臉軟體先前就有，只是最近新增變性功能，並提供使用者3天免費試用期，試用期過後就採自動續約扣款功能。

她說，雖然App下載條約詳載試用期滿後自動扣款，但若使用者期滿未取消，或是使用後就忘記試用期限，經常事後驚覺被扣款便容易引發消費爭議。

楊麗萍指出，自動續約其實為概括同意，其所易引發的消費糾紛時有所聞，並舉日前蘋果新聞網針對會員收費案例就是，當時衍生的消費糾紛投訴案例就相當多筆，建議若要減少消費糾紛產生，民眾應注意下載條約的收費規定，若要取消訂閱也要符合作業流程；另，開發商也應明確詳載收費合約規定，避免採概括同意方式收費。

她提到，由於開發商在海外，退費申訴不易，即便轉向App Store或Google Play平台投訴，因其僅為軟體下載管道，消費糾紛解決度也不高，提醒使用民眾要多加留意收費規定。