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台北高中職生加碼 黃偉哲：加碼梗玩老了我們玩加值梗

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）表示，台南不一定會玩加碼梗，而是會玩「加值」梗，讓民眾到台南住宿、買東西都可以得到超值優惠和服務。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲（中）表示，台南不一定會玩加碼梗，而是會玩「加值」梗，讓民眾到台南住宿、買東西都可以得到超值優惠和服務。記者鄭維真／攝影

「振興三倍券」下月登場，台北市柯文哲今天宣布，台北市高中職學生最多可加碼1000元，對此，台南市長黃偉哲受訪時表示，現在加碼梗已經玩老了，台南不一定會玩加碼梗，而是會玩「加值」梗，讓民眾到台南住宿、買東西都可以得到超值優惠和服務，甚至有機會抽到大獎，台南完整的官方版加碼加值措施預計在7月初推出。

柯文哲今天宣布，台北市高中職學生只要用學生證登錄三倍券，消費滿3000元，除了中央補助之外，台北市政府會再加碼500元，若是下載悠遊付並綁定學生證，開通之後還能領悠遊付加碼的500元，共加碼1000元。

黃偉哲今天出席芒果行銷記者會時受訪表示，台北市出了好多「碼」，其實他們這麼做是可以理解的，因為台北市飯店住宿率事實上還要再努力，台南衝得滿高的，但台南勝不驕敗不餒，還是希望在都市叢林待很久的朋友可以到中南部逛一逛，「我們不是靠加碼，是靠許多優質景點、好吃美食來取勝」，如果東西不好吃、房間不好住，再加碼一百倍也沒有用，台南是採市場機制來決定。

黃偉哲說，別的縣市要加碼我們尊重，台南也願意提出加值優惠，不一定是加碼的方式，像是增加抽獎住宿，相信林志玲、衛福部長陳時中住過的房間吸引力應該會比加500、1000元更高，更何況現在有許多旅宿業者都有折扣優惠，市政一定做最好品質把關，讓許多活動和三倍券能加值。

黃偉哲表示，台南的地方官方版加碼措施可能在7月初提出，不過民間版已推出很多，消費市場已經眼花撩亂，大家可能不太清楚哪些縣市加了什麼碼，「現在加碼梗已經玩老了，我們不一定會玩加碼梗，我們會玩加值梗」，讓民眾住宿、買東西都能得到超值服務，甚至有機會抽到大獎。

北市 黃偉哲 柯文哲

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