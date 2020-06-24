認了！大巨蛋挨轟有疑義仍發照 官員坦言有別一般案

大巨蛋復工在即，台北市政府簽准建照變更，卻爆出大巨蛋仍違反「建築技術規則」，市議員林亮君、簡舒培、苗博雅今舉行記者會，痛批北市府先發建照，又附註遠雄改善「建築技術規則」根本放水，讓在場官員一度尷尬，坦言「依照規定，我們是不用做註記，而這個案子，我們提前做了註記」，意味別於一般通案。

前台北市都發局長林洲民曾點出，大巨蛋違反建築技術規則97、127條，驚爆大巨蛋恐無法辦演唱會；台北市都發局證實，考量有疑義，會附註大巨蛋取得使照前，須送北市府備查，又或可能要重送台建中心審查。

無黨籍市議員林亮君、民進黨市議員簡舒培、社民黨市議員苗博雅今天舉行記者會，質疑北市府公然放水，呼籲懸崖勒馬，若真的為市民好，建照不應該發出去。

民進黨市議員簡舒培表示，市長柯文哲一直宣稱，大巨蛋不刁難、不放水，但台北市都發局的2018年新聞稿，指大巨蛋不符「建築技術規則」第97、127條，應透過台建中心的性能審查排除。

簡舒培批評，但北市府先發建照，並註記遠雄取得使照前修正，她形容，這就像一位學生，要拿到畢業證書，明明有2科必修未過，但仍先發畢業證書，並說等上班後再來補，這有道理？這不是先上車後補票？

北市建管處建照科長洪崇嚴說，根據「建築法」第34條，大巨蛋的行政層面完備，就核發相關執照，至於技術層面，一般等核發使照後，會進行抽查，但北市府提前注意大巨蛋問題，所以先註記，且建築師已簽證。

不過，簡舒培隨即詢問，既然建築師簽證，那為何和要註記？擺明知道建築師說謊，那為何要核發建照？讓在場官員一度沈默。

面對簡舒培數度追問，哪個案子可以這樣？先核發建照，並附註先要做什麼事，才能拿到使照？洪崇嚴坦言「依照規定，我們是不用做註記的，而這個案子（指大巨蛋），我們把它提前做了註記」，先在建照列管。

一旁的北市建管處副處長章毅趕緊解釋，一般每個案子，建築師會簽證負責，表達符合規定，之後北市府核發使照時，仍會進行抽查，可能抽到或抽不到，「但（大巨蛋）列管，一定要抽到，我們是更嚴格處理」。

社民黨市議員苗博雅批評，大巨蛋的建築師簽證、打包票沒問題，但北市府明知有問題，卻假裝看不到違規，難道是告訴所有建商，找到敢簽證的建築師，儘管北市府發現怪怪的，還是拿得到建照？

無黨籍市議員林亮君直言，市長柯文哲曾說嚴格把關，但現在是用最嚴格標準？擺明就在放水，「以前說弊案查到底，但現在放水放到底」，明知違反「建築技術規則」，北市府仍替遠雄開了全台建照第一個惡例。