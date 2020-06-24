北市動物園明天重開張！推兩棲爬蟲特展攬客

台北市立動物園10天「不對外開放」，將於明天重新開園，搭上端午連續假期，園方推出「台灣兩棲爬蟲動物特展」，邀請大小朋友一起來認識動物們。園方也為本土物種抱屈，像土生土長的眼鏡蛇，過去常被誤認是外來種，但牠們其實能幫忙移除野鼠，維護生態環境。

園方表示，台灣面積雖然不大，但全島近三分之二被森林所覆蓋，海拔高度從0到4000公尺，擁有亞熱帶海岸林相到溫帶針葉林，生態環境非常多元，光在野外分布的兩棲動物共有41種，如俗稱的青蛙與蟾蜍都屬於無尾目的蛙類，另有一群冰河孓遺的可愛兩棲動物，則屬於有尾目的5種山椒魚。

爬蟲類動物則多達118種，包含海龜、淡水龜所屬的龜鱉目11種，以及由攀木蜥蜴、草蜥、石龍子、壁虎及蛇蜥等蜥蜴與蛇類組成的有鱗目共106種，其中還包含台灣野外原本不分布的外來種鱷目1種。

然而，目前除了原生種外，近年來因人為棄養、逃逸等因素，外來種入侵本土生態，為了推廣生態教育，園方將在端午連續假期，推出「台灣兩棲爬蟲動物」特展，由於是常設展，民眾只要來動物園都能看得到，現場除了能認識台灣特有的兩棲、爬蟲動物在野外的生態風貌，也透過都市、郊區的景觀布置，介紹生活周遭常見的兩棲、爬蟲動物，與牠們的生活方式。