立委助力 三峽國中拳擊場增添實力

為提振三峽、鶯歌一帶的拳擊運動風氣，在立委吳琪銘和蘇巧慧爭取下，體育署補助三峽國中設拳擊場落成啟用。吳琪銘表示，有助三峽國中拳擊隊增添實力取得更好戰績。

三峽國中拳擊隊從104年成立以來，因為經費不足，不僅場地設備嚴重不足，沒有擂台，沙包也只有約10個，但隊員們也不負眾望，取得優秀的成績，不僅獲獎連連，也得到過全國賽的金牌佳績。

吳琪銘表示，他去年與蘇巧慧邀請教育部體育署前往會勘，體育署也承諾會協助拳擊隊爭取經費，中央加上地方自籌款後增加拳擊場等設備，並於今天完工啟用。

吳琪銘表示，新拳擊場落成後，三峽國中拳擊隊未來在中央地方時時關注下，讓隊員們不需再擔心場地設備及經費，未來可望能有更好的成績，不僅為自己、三峽、更可能為台灣在國際上爭光。