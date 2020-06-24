三倍券怎麼花？ 侯友宜：我要來住新北市飯店

振興三倍券7月15日上路，新北市議會今開市政總質詢，民進黨議員張志豪、彭佳芸、鄭宇恩、廖宜琨、李坤城及何博文針對三倍券效益，聯合質詢新北市長侯友宜。面對隔壁桃園、台北都加碼，侯友宜表示，如果促銷可以振興經濟，就不應該加碼，用有限經費促進經濟，他也說，他100％用在新北市，「我要來住新北市飯店」。

議員小組指出，隔壁桃園、台北都加碼送，台北市綁敬老卡、愛心卡等再送1千，搭配總共花了6億元；桃園推1萬份500元電子振興券，搭配遊覽車、夜市券等，很吸引國旅，估算可有1.67倍價值；高雄也編5千萬抽黃金，質疑新北只編270萬，可以營造多少數字的效果？侯友宜表示，經發局在振興專案編了1650萬。

侯友宜表示，錢不是重點，是如何帶動在地經濟，全台來消費。他說，別縣市做的都尊重，加碼越多越開心，不過如果促銷可以振興經濟，就不應該加碼，怎麼用有限經費。侯友宜說，新北市不一定要灑大錢，但一定可以吸引，有可能小餌釣大魚，大餌釣小魚。

侯友宜表示，北北基桃要綁一起看，像是台北、桃園假日很多道新北市玩，新北市有好山好水好風景。不過馬上被議員批是「草船借箭」，新北不能只靠好山好水。侯友宜表示，「草船借箭最後是成功的啊」。

侯友宜解釋，新北市200元抽一次，400元抽兩次，抽獎機會比別人多很多。且新北市部分住宿打8折，7、8月逢8再打8折，一個晚上可再省1200至1500元。他希望能薄利多銷信心經濟，全國民眾簡單來花錢，開心又大碗。

不過議員指出，去年新北市春遊專案執行率團體46％，自由行30％。侯友宜說，春遊專案執行率確實不高，不過在全國排名在前，他指出，振興經濟一定要跟中央緊密結合，他也跟交通部長林佳龍說，一定大力推、且不斷幫忙行銷。

此外，議員批三倍券資訊混亂、傳達不明確。侯友宜表示，6月30日有記者會，至少公布1千種大打折扣商品，在網路大家也可搜尋到。

侯友宜說，「我100％用在新北市」，他要去住新北市飯店，和局處首長辦研習會議，晚上住飯店，花自己的三倍券。