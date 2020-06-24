快訊

「代理戰爭」新選擇：21世紀中共的私人軍事公司

三倍券怎麼花？ 侯友宜：我要來住新北市飯店

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市議會今開市政總質詢，民進黨議員張志豪、彭佳芸、鄭宇恩、廖宜琨、李坤城及何博文針對三倍券效益，聯合質詢新北市長侯友宜。記者魏翊庭／攝影
新北市議會今開市政總質詢，民進黨議員張志豪、彭佳芸、鄭宇恩、廖宜琨、李坤城及何博文針對三倍券效益，聯合質詢新北市長侯友宜。記者魏翊庭／攝影

振興三倍券7月15日上路，新北市議會今開市政總質詢，民進黨議員張志豪、彭佳芸、鄭宇恩、廖宜琨、李坤城及何博文針對三倍券效益，聯合質詢新北市長侯友宜。面對隔壁桃園、台北都加碼，侯友宜表示，如果促銷可以振興經濟，就不應該加碼，用有限經費促進經濟，他也說，他100％用在新北市，「我要來住新北市飯店」。

議員小組指出，隔壁桃園、台北都加碼送，台北市綁敬老卡、愛心卡等再送1千，搭配總共花了6億元；桃園推1萬份500元電子振興券，搭配遊覽車、夜市券等，很吸引國旅，估算可有1.67倍價值；高雄也編5千萬抽黃金，質疑新北只編270萬，可以營造多少數字的效果？侯友宜表示，經發局在振興專案編了1650萬。

侯友宜表示，錢不是重點，是如何帶動在地經濟，全台來消費。他說，別縣市做的都尊重，加碼越多越開心，不過如果促銷可以振興經濟，就不應該加碼，怎麼用有限經費。侯友宜說，新北市不一定要灑大錢，但一定可以吸引，有可能小餌釣大魚，大餌釣小魚。

侯友宜表示，北北基桃要綁一起看，像是台北、桃園假日很多道新北市玩，新北市有好山好水好風景。不過馬上被議員批是「草船借箭」，新北不能只靠好山好水。侯友宜表示，「草船借箭最後是成功的啊」。

侯友宜解釋，新北市200元抽一次，400元抽兩次，抽獎機會比別人多很多。且新北市部分住宿打8折，7、8月逢8再打8折，一個晚上可再省1200至1500元。他希望能薄利多銷信心經濟，全國民眾簡單來花錢，開心又大碗。

不過議員指出，去年新北市春遊專案執行率團體46％，自由行30％。侯友宜說，春遊專案執行率確實不高，不過在全國排名在前，他指出，振興經濟一定要跟中央緊密結合，他也跟交通部長林佳龍說，一定大力推、且不斷幫忙行銷。

此外，議員批三倍券資訊混亂、傳達不明確。侯友宜表示，6月30日有記者會，至少公布1千種大打折扣商品，在網路大家也可搜尋到。

侯友宜說，「我100％用在新北市」，他要去住新北市飯店，和局處首長辦研習會議，晚上住飯店，花自己的三倍券。

侯友宜

延伸閱讀

江啟臣提新兩岸論述 侯友宜：黨的事我都尊重

新北今年目標招商1500億 侯友宜：已達1016億、台商多

侯友宜肯定李眉蓁 市政之餘不排斥南下輔選

侯友宜：端午連假可啟動振興經濟 不一定要等三倍券

相關新聞

北市動物園明天重開張！推兩棲爬蟲特展攬客

台北市立動物園10天「不對外開放」，將於明天重新開園，搭上端午連續假期，園方推出「台灣兩棲爬蟲動物特展」，邀請大小朋友一...

三倍券怎麼花？ 侯友宜：我要來住新北市飯店

振興三倍券7月15日上路，新北市議會今開市政總質詢，民進黨議員張志豪、彭佳芸、鄭宇恩、廖宜琨、李坤城及何博文針對三倍券效...

示好？北市成立市府港澳辦公室 柯文哲：不是騙選票

台北市長柯文哲指示成立「北市府版港澳專案辦公室」，將配合中央7月1日同步上線營運，外界解讀，柯文哲成立辦公室是為了向港人...

柯文哲宣布：高中職學生卡綁三倍券悠遊付共加碼1000元

行政院振興三倍券下月發放，台北市長柯文哲今天宣布，北市府加碼台北市高中職學生，只要拿學生證登錄三倍劵，自7月15日至12...

北市龍舟賽就在明天！現場報名加油恐怕要排隊

端午節看龍舟賽應景一下，2020台北端午龍舟錦標賽將於明、後兩天登場，今年共有80隊熱血好手報名，因疫情取消嘉年華與龍舟...

中彰投308萬車主注意！自用汽機車燃料費7月開徵

台中區監理所今天說，自用汽機車燃料費從7月開徵，台中區監理所已陸續寄出中彰投三縣市308萬多張汽燃費繳納通知書，繳納期限...

新北中和噴砂工廠未設置汙染物處理設備 環保局告發

近日有民眾發現，新北市中和區連城路上有明顯的粉塵汙染，環保局接獲民眾通報後前往該址稽查，發現該處有噴砂工廠，因為未設置粒...

影／癮君子注意！北市西門商圈這4區7月1日起禁菸

台北市西門捷運廣場7月1日起將設禁菸區，分別為捷運西門站1號、6號出口周邊，新世界大樓廣場、紅樓前廣場等4區，違規吸菸者...

串連青春山海線綠色運輸 新北4處YouBike站明天啟用

即使YouBike1.0升級到2.0爭議不休，新北市交通局明天仍將一口氣啟用三芝淺水灣站、石門白沙灣站、萬里野柳地質公園...

下雨淹水就想到汐止？ 昔日新北水都現已換然一新

過去講到淹水就會想到汐止地區，雖自員山子分洪施作後已解決嚴重淹水問題，但市府仍積極防範、改善該地區排水設施，近期更進行7...

黃珊珊：大巨蛋議約不會在7月 但使照前將權利金拿回來

遠雄大巨蛋案停工逾5年，北市府已簽准建照變更，可望7月核發建照復工。對於接下來的重新議約，北市府副市長黃珊珊表示，與遠雄...

新北今年目標招商1500億 侯友宜：已達1016億、台商多

新北市政府去年招商超過1000億元，去年訂今年招商目標1500億。新北市長侯友宜今早赴新北市議會，出席第三屆第三次定期會...

熱門新聞

大巨蛋停工5年竟能自己長大 呱吉：我們苦無證據

請回李四川？ 侯友宜：他哪天想回來當市長我都願意

遠雄大巨蛋再被抓包偷裝吸音棉 北市：要求遠雄主動拆

屏東今年首漢他出血熱 40歲賣肉男住家工作地抓出11鼠

柯文哲宣布：高中職學生卡綁三倍券悠遊付共加碼1000元

內湖運動公園水池、沙坑免費玩 端午連假「好趣處」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。