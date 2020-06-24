大巨蛋復工在望 黃珊珊：不會在7月就議約

台北市日前核准大巨蛋建照變更，復工在望。台北市副市長黃珊珊今天說，下週才會確定發建照，同時要檢視大巨蛋的投資計畫書，議約時間不會在7月。

台北市長柯文哲則說，建照發給遠雄公司後，要用半年時間檢視大巨蛋的財務狀況，市府下週也會辦記者會說明，「正面迎戰是我們的文化」。

他說，大巨蛋是全國矚目案件，在北市府發建照前，一定會辦說明記者會，報告這幾年發生的事情，也回答所有社會疑問。

柯文哲與黃珊珊上午出席「一卡一付瘋振興，獨厚青春加碼金」北市高中職生振興加碼專案記者會，接受媒體聯訪時，做上述表示。

台北市建管處日前核准大巨蛋建照變更，估最快6月底發照，待遠雄公司辦理上千張圖說正、副本校對無誤後，估最快6月底前可核發建照，復工時程將視遠雄屆時所提作業時間而定。

大巨蛋完工後，遠雄便可向建管處申請使用執照，一旦使照核發，也就正式宣告大巨蛋能正式營運，而柯文哲昨天也表示，發使照前的議約是另一個要解決問題，因發建照只是一個過程，大巨蛋距開幕還很遙遠，有很多事要做。

黃珊珊今天說，議約時間不會在7月，因要先重新檢視大巨蛋的投資計畫書，市府也會籌設專案小組計算超額利潤公式，「在拿到使照前，會把超額利潤權利金拿回來」。

柯文哲認為，台灣的BOT案應該都要採超額利潤，否則連未來的利率都不知道，就要猜50年後至70年後的獲利，「根本是假的」，應建立制度，「賺多少、大家分多少，把表列出來，這樣才能達到真正的公私協力」。

他說，希望透過大巨蛋導正過去台灣BOT的一些錯誤，「這個我們會當作很重要的示範處理」。

柯文哲第一任期時將大巨蛋打為弊案，因馬政府、郝政府與遠雄所簽訂的BOT案中，權利金為零，因此，柯市府則研發出新的BOT案合作模式，即超額利潤，概念就是廠商賺愈多，市府可拿回的權利金就愈多。

目前適用超額利潤的案子為內科之心BOT案，柯文哲多次自豪「超額利潤是新改革」。