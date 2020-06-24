示好？北市成立市府港澳辦公室 柯文哲：不是騙選票

台北市長柯文哲指示成立「北市府版港澳專案辦公室」，將配合中央7月1日同步上線營運，外界解讀，柯文哲成立辦公室是為了向港人示好。柯文哲今天表示，他的市政風格是務實處理香港問題，這不是騙選票，而是政治上對務實做事。

由於柯文哲先前對香港問題的發言，屢屢引發爭議，包括柯曾在2017年說「香港很無聊，就一個小島有什麼好看的？」，去年8月民眾黨創黨大會，柯文哲曾評論，「都是因為香港人到台灣旅遊太多，都被台灣人汙染了」，對於柯文哲指示北市府成立港澳辦公室，也遭質疑是為了因對港發言失誤止血，並向港人示好。

對此，柯文哲今天說，香港問題，他認為台灣要給港人必要協助，因為相信會有很多香港人想去很多地方移民，但若台北不做好準備，很多人會跑去新加坡，所以不要打嘴砲，就是要務實工作，他已經指示副市長蔡炳坤擔任召集人組專案小組，針對港人想到台北市就學、就業、置產、投資等，並建置網站，政治上就是務實做事，不是騙選票。

柯文哲說，他的市政風格是務實，所以應該務實處理香港問題，並給予必要協助，至於香港問題，他從去年到現在，對香港的態度都是一致。