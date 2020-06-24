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中彰投308萬車主注意！自用汽機車燃料費7月開徵
台中區監理所今天說，自用汽機車燃料費從7月開徵，台中區監理所已陸續寄出中彰投三縣市308萬多張汽燃費繳納通知書，繳納期限至7月31日止，提醒車主按時繳納，以免逾期受罰。
台中區監理所所長魏武盛說，監理機關提供多元汽燃費繳納管道，除持繳納通知書至金融機構、郵局、超商等臨櫃繳納外，也可透過監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw/)或手機下載「監理服務APP」或電話語音(412-1111、412-6666，服務代碼169#)線上或轉帳繳納，若車主沒有收到汽燃費繳納通知書，也可利用四大超商多媒體設備，輸入車號及車主證號即時查詢、補單與繳納一次完成。
魏武盛建議，為推動環保e化愛地球，鼓勵民眾申辦汽燃費約定扣款或電子繳款單，避免遺忘漏繳，輕鬆又方便。另外公路總局為鼓勵按時繳納，並響應減碳環保行動，舉辦相關抽獎活動，針對於指定期限前曾申辦（或新申辦)電子繳款單或委託轉帳代繳者，並於7月開徵期完成繳納或成功扣款者，皆可參加抽獎活動，不須另外登錄，將由公路總局自繳納汽燃費紀錄中自動挑檔符合參加資格者，透過電腦隨機抽選。詳情請上公路總局網站(網址 https://www.thb.gov.tw/)查詢。
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