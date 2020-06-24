影／癮君子注意！北市西門商圈這4區7月1日起禁菸

台北市西門捷運廣場7月1日起將設禁菸區，分別為捷運西門站1號、6號出口周邊，新世界大樓廣場、紅樓前廣場等4區，違規吸菸者，將依「菸害防制法」處2000至1萬元；亂丟菸蒂者，將依「廢棄物處理法」處1200至6000元，上路首月為勸導期，8月1日起正式實施，環保局將定時派員巡邏稽查。

繼2016年10月在信義區香堤廣場劃設北市首座禁菸商圈，截至今年５月，共計有違規抽菸1775件、亂丟菸蒂5659件，為進一步推動戶外禁菸場域，北市衛生局、環保局再度攜手，今年選定西門捷運廣場，明年更規畫將台北車站周邊及行旅廣場畫入禁菸區。

衛生局副局長李碧慧表示，根據國健署調查，台北市近年成人吸菸率全國最低，但「菸害防制法」強制室內空間禁菸，較少納入戶外場所，為能降低二手菸危害，北市衛生局跟各局處、企業、學校、里辦公處合作，戶外共設有3522個禁菸區域，而在信義香堤廣場禁菸後，民眾反映也非常好，接著加入西門商圈，未來將由環保局負責稽查，將違規事實送交衛生局依法裁處。

台北市環保局長劉銘龍表示，市長柯文哲說「革命分階段」，未來將逐步推動戶外禁菸，提升環境品質；環保局環境清潔管理科長黃寬助說，目前已在捷運西門4大禁菸區，設立10面告示牌，11張地貼，也在成都路兩側設立路燈旗，地面畫設綠色禁菸線，即日起也會有志工走動式宣導，7月1日後將加派人手勸導， 8月1日起若有吸菸行為，將就地取締開罰，也將輔導周邊店家設置熄煙筒。

不過，也有民眾質疑，若在禁菸綠線外吸菸也無法可管，畫設禁菸區徒具形式，李碧慧表示，確實管不到禁區域外的吸菸民眾，但以信義香堤為例，透過宣導、稽查，確實有減量效果。