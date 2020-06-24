新北中和噴砂工廠未設置汙染物處理設備 環保局告發

近日有民眾發現，新北市中和區連城路上有明顯的粉塵汙染，環保局接獲民眾通報後前往該址稽查，發現該處有噴砂工廠，因為未設置粒狀污染物收集及處理設備，導致粉塵明顯飄散在空氣中，環保局依空汙法第32條依法告發，要求停止作業、必須完成設置相關設備才可繼續營業。

環保局表示，6月19日下午接獲民眾通報，位在中和區連城路有噴砂工廠排放粉塵造成污染，立即派員前往稽查。民眾通報時表示，該廠房作業時間不固定且每次作業都很短暫，於是稽查員抵達現場後先於場外埋伏等待，隨後發現有煙霧從廠房飄出，立即進場稽查 。

經查該址主要從事車輛噴砂除鏽及噴漆作業，現場發現有噴砂研磨車輛，並未裝置粒狀污染物收集及處理設備，導致產生明顯粒狀物散布於空氣中，已違反空氣汙染防制法第32條，稽查員當場即依法告發，要求停止作業。

現場員工向稽查員聲稱老闆不在，偶爾才會出現，也沒有負責人及廠方任何資料可提供，環保局將邀集相關單位前往會勘，以釐清該址是否有其他違法事宜。