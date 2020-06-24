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串連青春山海線綠色運輸 新北4處YouBike站明天啟用

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市交通局明天將在北海岸啟用4處YouBike站，圖為瑞芳深澳漁港站。圖／新北市交通局提供
新北市交通局明天將在北海岸啟用4處YouBike站，圖為瑞芳深澳漁港站。圖／新北市交通局提供

即使YouBike1.0升級到2.0爭議不休，新北市交通局明天仍將一口氣啟用三芝淺水灣站、石門白沙灣站、萬里野柳地質公園站、瑞芳深澳漁港站等4個YouBike租借站，希望遊客利用端午連假騎YouBike造訪當地好風景。

青春山海線串連北海岸各景點，交通局去年12月中在金山中角灣建置青春山海線第一個YouBike租借站後，這次將同時啟用4站，在青春山海線布點。

交通局長鍾鳴時表示，青春山海線從淡水、三芝、石門、金山、萬里一路延伸到瑞芳、貢寮，全長145公里，目前市府已決定推動低碳綠能運輸，以免汙染當地美麗景點的環境，先規畫30條轉乘公車前往北海岸觀光點，今年4月又增設11處綠能電動機車租賃站和電池交換站，如今也設置YouBike站。

交通局也積極和交通部公路總局、觀光局北觀處及東北角風管處合作，建置自行車道路網。綜合規劃科代理科長黃莉雅表示，金山中角灣YouBike租賃站為青春山海線首站，位在明天啟用4站的中間點，5個YouBike租借站一氣呵成串起青春山海線。

黃莉雅指出，三芝淺水灣YouBike站分別建置在停車場內外圍，瑞芳深澳漁港站有15車柱，其餘都是25車柱。

新北市交通局明天將在北海岸啟用4處YouBike站。圖／新北市交通局提供
新北市交通局明天將在北海岸啟用4處YouBike站。圖／新北市交通局提供
新北市交通局明天將在北海岸啟用4處YouBike站，圖為石門白沙灣站。圖／新北市交通局提供
新北市交通局明天將在北海岸啟用4處YouBike站，圖為石門白沙灣站。圖／新北市交通局提供

YouBike 瑞芳 金山

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