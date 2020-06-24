聽新聞
test
0:00 / 0:00
下雨淹水就想到汐止？ 昔日新北水都現已換然一新
過去講到淹水就會想到汐止地區，雖自員山子分洪施作後已解決嚴重淹水問題，但市府仍積極防範、改善該地區排水設施，近期更進行7個月「汐止新興路排水改善工程」，設置集水井及抽水機來減少周邊路段排水設施負荷壓力，並規畫將排水至下游端滯洪沉砂池，減少排水量。
汐止新興路與新台五路為汐止交通要道，然該路段有地勢低窪、排水不良等問題，每逢大雨時常發生積淹水情況，嚴重影響當地交通及環境問題。
新北市水利局自去年9月6日起發包進行排水改善工程，儘管遇到地下管線諸多事業單位管線且複雜、交通要道施工困難等問題，導致工程在施作集水井及抽水鋼管所需空間及路線受限，也短暫造成用路人不便。
但在與各事業單位協調、溝通後，施工人員在有限空間及既有管線障礙的條件下，不僅完成集水井工程，今年4月還順利埋設穿越25公尺寬的新台五路及12公尺寬的忠孝東路的抽水鋼管，並銜接至下游端汐止綜合運動場底下的滯洪沉砂池。
今年6月在台電協助下更完成抽水機送電工程，在此路段裝設2台每分鐘可抽取18噸水量的抽水機，一旦發生瞬間豪大雨，讓抽水井達到一定水位時將會自動抽水，有效減少周邊排水系統負荷壓力過大情況，降低積淹水機率。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言