下雨淹水就想到汐止？ 昔日新北水都現已換然一新

過去講到淹水就會想到汐止地區，雖自員山子分洪施作後已解決嚴重淹水問題，但市府仍積極防範、改善該地區排水設施，近期更進行7個月「汐止新興路排水改善工程」，設置集水井及抽水機來減少周邊路段排水設施負荷壓力，並規畫將排水至下游端滯洪沉砂池，減少排水量。

汐止新興路與新台五路為汐止交通要道，然該路段有地勢低窪、排水不良等問題，每逢大雨時常發生積淹水情況，嚴重影響當地交通及環境問題。

新北市水利局自去年9月6日起發包進行排水改善工程，儘管遇到地下管線諸多事業單位管線且複雜、交通要道施工困難等問題，導致工程在施作集水井及抽水鋼管所需空間及路線受限，也短暫造成用路人不便。

但在與各事業單位協調、溝通後，施工人員在有限空間及既有管線障礙的條件下，不僅完成集水井工程，今年4月還順利埋設穿越25公尺寬的新台五路及12公尺寬的忠孝東路的抽水鋼管，並銜接至下游端汐止綜合運動場底下的滯洪沉砂池。