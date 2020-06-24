台北西門捷運廣場 7月起禁菸

台北市環保局今天表示，7月1日起，西門捷運廣場（捷運西門站1號出口及6號出口周邊）將劃設禁菸區，若在禁菸區內吸菸，將開罰2000元至1萬元，亂丟菸蒂者將罰1200元至6000元。

環保局環境清潔管理科長黃寬助表示，繼西門町後，110年規劃將台北車站周邊及行旅廣場劃設禁菸區，逐步推動戶外廣場禁菸政策。

黃寬助表示，西門商圈不僅是許多年輕族群、遊玩首選地點，每年也吸引許多國際觀光客到訪，為提升觀光品質，7月1日起，西門捷運廣場（西門站1號及6號出口）將劃設禁菸區。

黃寬助說，7月1日起在禁菸區內吸菸者會先勸導，8月1日起直接取締告發，違者可依菸害防制法開罰新台幣2000元至1萬元；若亂丟菸蒂，將依廢棄物清理法處以1200元以上、6000元以下罰鍰。