設港澳專案辦公室助港人 柯文哲強調務實施政

台北市長柯文哲今天重申，自己是務實的人，成立港澳專案辦公室，能提供給香港人必要的協助，如就學、就業、投資等，「我倒覺得政治上務實做事，我們不是騙選票的」。

柯文哲上午出席「一卡一付瘋振興，獨厚青春加碼金」北市高中職生振興加碼專案記者會，接受媒體聯訪時，做上述表示。

柯文哲表示，香港爆發反送中、反國安法等事情後，動盪不安，「我態度從頭到尾都是一致的」，強調自己施政風格務實，成立港澳專案辦公室，能提供港人必要與需要的協助，例如就學、就業、投資等。

柯文哲說，「我也認為香港很多人想移民、想到其他地方投資，台北若不做好準備，就全跑到新加坡去」，所以他也不打嘴砲，而是務實工作，針對香港局勢，由副市長蔡炳坤擔任召集人，籌組專案小組。

柯文哲說，專案小組會針對港人來台就學、就業、定居、置產、投資等問題開跨局處會議，並設立單一窗口與回饋信箱，「我倒覺得政治上務實做事，我們不是騙選票的」。