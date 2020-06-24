黃珊珊：大巨蛋議約不會在7月 但使照前將權利金拿回來

遠雄大巨蛋案停工逾5年，北市府已簽准建照變更，可望7月核發建照復工。對於接下來的重新議約，北市府副市長黃珊珊表示，與遠雄的重新議約時間點，不會這麼快在7月，會將所有檢視過一遍，但會在遠雄大巨蛋拿到使用執照之前，將議約、超額分潤的權利金拿回來。

對於是否大巨蛋重新議約之後，北市府才會發使用執照？黃珊珊表示，北市府預計下周才會確定大巨蛋變更建照是否核發，建照核發之後，也才會啟動重新議約的「超額分潤」動作。黃表示，北市府會先由府內委託專業機構，重新檢視大巨蛋當年的投資計畫書，檢視當年狀態及相關成本，並加入這幾年的變化，才會評估如何計算超額分潤。

對於重新議約，台北市長柯文哲說，一切講科學，北市府將變更建照發給遠雄之後，市府預計會花半年時間，將大巨蛋財務重新整理，並提出超額利潤概念，這是很公平，就是「企業賺多少、政府要分多少」。

柯文哲說，過去的BOT案，連明年利率多少都不知道，怎麼猜未來70年獲利？根本都是假的，所以應該是企業賺多少，政府分多少，就是訂出一個表，才能達到真正的公私協力，希望透過大巨蛋案，可以改正過去台灣BOT的錯誤，會將大巨蛋重新議約作為一個示範處理。

柯文哲說，正面迎戰是北市府文化，由於大巨蛋是全國矚目案件，所以市府發建照之前，一定會召開正式記者會，預計下周回應這段時間發生的事情，並回應社會的疑問。

黃珊珊說，重新議約的時間點不會這麼快在7月，會將所有東西檢視過一遍，但會是在遠雄大巨蛋拿到使用執照之前，將議約、超額分潤的權利金拿回來。