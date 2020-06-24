大巨蛋又偷裝吸音棉 柯文哲：遠雄、建管處搞什麼鬼？

遠雄大巨蛋案停工逾5年，北市府已簽准建照變更，可望最快7月核發建照復工。不過台北市議員林亮君踢爆，遠雄大巨蛋之前偷偷裝椅子、這次又偷偷裝吸音棉。對此，台北市長柯文哲今天表示，遠雄到建管處，到底搞什麼鬼？不過他當長官不是馬上做決定，就是給部下澄清機會，下午3點30的公共安全督導會報，已經要求建管處報告。

林亮君說，她接連兩天會同建管處會勘大巨蛋，發現遠雄已偷偷在大巨蛋裡，進行吸音棉安裝工程。

對此，台北市副發言人黃瀞瑩表示，建管處的確表示，消音棉並非大巨蛋結構體工程，不在目前可施作工項範圍中，查證屬實，北市府將要求遠雄公司主動拆除。

對於遠雄繼上次偷裝椅子之後，上周又被抓到偷裝吸音棉。柯文哲今天說，北市府今天下午將召開公共安全督導會報，已經要求建管處說明，北市府的態度就是「該怎麼辦就怎麼辦」，柯文哲說，遠雄、建管處到底搞什麼鬼？但長官不是馬上做決定，就是給部下說明機會。