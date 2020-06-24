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影／柯文哲為北市高中職生推振興加碼專案

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
台北市教育局長曾燦金（左）及悠遊卡公司董事長陳亭如（右）上午說明為高中職學生推出振興加碼活動。記者潘俊宏／攝影
台北市教育局長曾燦金（左）及悠遊卡公司董事長陳亭如（右）上午說明為高中職學生推出振興加碼活動。記者潘俊宏／攝影

北市柯文哲上午宣布為高中職生推振興加碼專案，7月1日起符合專案的學生先上資訊局網頁登錄振興券領取設定，7月15日起，用數位學生證消費滿三千，於領取中央振興券同時，領取市府500元加碼金。接著下載悠遊付並綁定學生證，開通後即可領取悠遊付加碼之500元，合計1000元。

台北市長柯文哲、教育局長曾燦金及悠遊卡公司董事長陳亭如等上午一起舉行記者會宣布這項獨厚學子的加碼活動，只要持有台北市高中職有效學生證的學生(學籍在台北,且人學年度為106至108年度,含今年6月剛從高中職畢業者），以學生證登錄就可辦理。

柯文哲表示，年輕學子是社會轉型的動力，藉此可培養高中職生養成獨立自主及理財的習慣，同時透過網路，學子可與家長一起下載悠遊卡綁定學生證，讓高中生轉大人過程中體驗自主消費的樂趣。

台北市長柯文哲（左三）、副市長黃珊珊（左二）、教育局長曾燦金（右三）及悠遊卡公司董事長陳亭如（右二）等人上午說明為高中職學生推出振興加碼活動。記者潘俊宏／攝影
台北市長柯文哲（左三）、副市長黃珊珊（左二）、教育局長曾燦金（右三）及悠遊卡公司董事長陳亭如（右二）等人上午說明為高中職學生推出振興加碼活動。記者潘俊宏／攝影
台北市長柯文哲上午舉行記者會說明為高中職學生推出振興加碼活動。記者潘俊宏／攝影
台北市長柯文哲上午舉行記者會說明為高中職學生推出振興加碼活動。記者潘俊宏／攝影
台北市長柯文哲上午舉行記者會說明為高中職學生推出振興加碼活動，活動結束後熊讚上前抱著市長。記者潘俊宏／攝影
台北市長柯文哲上午舉行記者會說明為高中職學生推出振興加碼活動，活動結束後熊讚上前抱著市長。記者潘俊宏／攝影

柯文哲 北市 悠遊卡

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