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侯友宜：端午連假可啟動振興經濟 不一定要等三倍券

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市長侯友宜要求端午期間就先推動振興經濟，不一定要等三倍券。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜要求端午期間就先推動振興經濟，不一定要等三倍券。記者施鴻基／攝影

端午連假今天下班後啟動，新北市長侯友宜早上在市政會議表示，經發局要從端午連假開始帶動振興經濟，不一定要等三倍券，新北可先啟動；而紓困剩最後2個工作天將結束，未申請民眾也要留意。

全球現有900萬確診病例，致死率5.1%，目前以巴西、美國和印度最嚴重，中美洲疫情爆發相當嚴峻，加上德國疫情又升溫，北京也累積249例，國際防疫局勢並不樂觀，台灣目前無新增本土病例，但昨天依然有537人入境，接下來逢端午連假，新北衛生局建議防疫也要注意病媒蚊傳播登革熱、屈公病，高溫期間也需補充水分鄉。

新北市迄今累計檢疫3萬5259人，目前尚有2274人，平均每天新增100到200人，民政局統計以板橋、中和、新莊和新店等地居多，超過200人。

經發局鼓勵市民端午連假到新北商圈消費，目前已和20商圈協調提供優惠；7月三倍券還會加碼，本月30日將辦記者會說明，初步已和千家商家店家攤商場館合作。社會局則已協調採買庇護工場、小作所商品，7月4日起將規畫弱勢家庭參觀觀光工場；8日安排境內小旅行。觀旅局也擴大安心旅遊路線到81條。

另外，社會局受理紓困案9萬2649件，核定率超過97%，單日還有上千件申請案，今天結束後，只剩2個工作天受理。

侯友宜說，國際疫情緊繃，台灣沒有放鬆的權利，依然要嚴陣以待。今天傍晚起開始4天端午連假，大批民眾可能出遊，防疫絕不能馬虎，最近高溫炎熱，往年爆發的登革熱和去年開始的屈公病也須防範，並要預防中暑，身體照顧好才能玩的開心。

連假 疫情

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